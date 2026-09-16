EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Köln, 16.September 2026
PANDION AG: Portfolioüberprüfung führt zu Insolvenzanträgen bei zwei weiteren Projektgesellschaften
Die PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289XXX) teilt mit, dass im Zuge der fortlaufenden Überprüfung des Projektportfolios im Rahmen des laufenden Sanierungsprozesses für zwei weitere Projektgesellschaften der PANDION Gruppe Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren gestellt werden sollen.
Betroffen sind folgende Gesellschaften:
Die Entscheidung zur Antragstellung basiert auf den aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Projektgesellschaften. Die Antragstellungen sollen kurzfristig bei den jeweils zuständigen Insolvenzgerichten erfolgen.
Das Unternehmen hatte bereits am 27. August 2026 darüber informiert, dass für weitere Projektgesellschaften der Gruppe Insolvenzanträge gestellt werden. Zugleich werden die verbleibenden Projekte und Gesellschaften weiterhin hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit und ihrer weiteren Entwicklungsmöglichkeiten geprüft.
PANDION wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PANDION AG
|Im Mediapark 8
|50670 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A289XXX
|WKN:
|A289YC
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500J169Z6W9BONI71
|EQS News ID:
|2399974
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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