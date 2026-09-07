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Der Ethereum Kurs könnte sich bis Jahresende vervierfachen: Arthur Hayes hat ein Kursziel von $10.000 gesetzt, gestützt auf steigende Dollar-Liquidität durch US-Anleiherückkäufe und eine erwartete Fed-Bilanzausweitung. ETH liegt bei rund $2.500, ein Plus von über 63 Prozent seit dem Jahrestief. Spot-ETH-ETFs verzeichneten zwölf Handelstage in Folge positive Nettozuflüsse, $15,57 Milliarden stecken in den Fonds, und im Chart formt sich ein Golden Cross.

Von $2.500 auf $10.000 wären 300 Prozent, doch Ethereums eigene Geschichte zeigt, dass die größten Renditen nie am Markt entstanden, sondern vorher. Wer 2014 im Presale kaufte, brauchte keinen Bullenmarkt, um reich zu werden, er brauchte nur den Mut, vor der Notierung einzusteigen. Dieser Artikel analysiert den ETH-Ausblick und den Presale, der an genau diese Geschichte erinnert.

Ethereum Kurs explodiert: Hayes setzt $10.000-Ziel, ETF-Zuflüsse brechen Rekorde

Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX und CIO von Maelstrom, veröffentlichte am 3. September sein $10.000-Kursziel für ETH bis Ende 2026. Er stützt die Prognose auf wachsende Dollar-Liquidität: US-Anleiherückkäufe in Höhe von $12,5 Milliarden und eine mögliche Ausweitung der Fed-Bilanz um rund $10 Milliarden pro Monat sollen den Markt antreiben, wie BeInCrypto berichtet. Hayes beobachtet den EUR/JPY-Wechselkurs als Frühindikator und erwartet einen Rückgang von 185 auf 140 bis Mitte 2027. Sein Family Office Maelstrom hält strukturelle Long-Positionen in Bitcoin und Ether und hat die ETH-Position zuletzt aufgestockt.

Die institutionelle Nachfrage bestätigt die These. Spot-ETH-ETFs verzeichneten zwölf aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettozuflüssen bis zum 1. September, die längste positive Serie seit Auflegung der Fonds. Allein im August flossen $1,8 Milliarden in die Fonds, kumuliert stehen $13,07 Milliarden, wie Benzinga meldet. BlackRocks ETHB ist zum fünftgrößten ETH-Fonds aufgestiegen und treibt einen erheblichen Teil der jüngsten Zuflüsse.

Technisch formt ETH ein bullisches Flaggenmuster mit $2.550 als Ausbruchsniveau, nachdem zwei vorherige Versuche an dieser Marke gescheitert sind. Der Golden Cross steht kurz bevor, der 50-Tage-Durchschnitt nähert sich dem 200-Tage auf weniger als $30. Tom Lee hält $6.000 für erreichbar, wenn Bitcoin $150.000 erreicht. Das Allzeithoch von $4.958 liegt 98 Prozent entfernt, Hayes' $10.000 wären 300 Prozent, und $305 Milliarden Marktkapitalisierung begrenzen die Vervielfachung mathematisch. Genau diese Arithmetik erklärt, warum die größten ETH-Renditen nie am Markt entstanden, sondern vor der ersten Notierung.

Pepeto: Der Presale, der dort steht, wo Ethereum 2014 stand

Hayes' $10.000 würden ETH vervierfachen, doch $305 Milliarden müssen dafür auf über eine Billion wachsen, und das dauert Quartale. Wer auf diese Reise wartet, bezahlt jede Station mit Zeit. Genau in dieser Lücke zwischen Prognose und Realisierung liegt der Presale, der gerade dieselbe Ausgangslage bietet wie Ethereums eigener Anfang, und er wartet nicht auf den nächsten Quartalsbericht.

Bevor ETH ein Netzwerk mit Hunderten Milliarden war, war es ein Presale zu $0,31 an Käufer, die ohne Chart entschieden. Diese Käufer erzielten aus einer einzigen Entscheidung mehr als jeder, der ETH später an einer Börse kaufte. Genau an diesem entscheidenden Punkt steht Pepeto heute, und das Fenster schließt sich.

Der Token läuft auf Ethereum, im Presale, vom Entwickler, der Pepe zu $11 Milliarden Marktkapitalisierung führte, diesmal mit einem fertigen Produkt. $10,38 Millionen flossen hinein, während der Markt schlief, und jeder dieser Dollar ist der Beweis, dass informierte Wallets bereits positioniert sind. Der Einstieg liegt bei $0,000000188, und dieser Preis existiert nur, bis die Börsennotierung einen Marktkurs setzt. Danach ist er weg, und er kommt nicht zurück.

PepetoSwap erhebt auf keinen Tausch Gebühren, eine Bridge verschiebt Bestände zwischen Ethereum, BNB und Solana ohne Kosten, und ein Scanner liest jeden Vertrag auf Exploit-Code, bevor Mittel freigegeben werden. SolidProof hat die vollständige Codebasis geprüft und als sicher bestätigt, bevor der Verkauf geöffnet wurde. Pepe erreichte Milliarden ohne ein einziges dieser Werkzeuge.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt $10.000 als Ziel, doch wer auf die volle Strecke wartet, lässt den Einstieg verstreichen, der vor der Notierung liegt. ETH-Halter seit $0,31 wissen, was ein Presale-Einstieg wert ist: über 15.000x, erzielt allein durch Handeln vor der ersten Kursstellung. Pepeto steht heute an diesem Punkt, $10,38 Millionen sind der Beweis, und die Börsennotierung ist der Moment, an dem der Zugang schließt. Wer die offizielle Pepeto-Website jetzt nicht besucht, sieht den Presale-Preis nur noch in Rückblicken.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was erwarten Analysten für den Ethereum Kurs im Rest von 2026?

Arthur Hayes setzt $10.000 bis Jahresende, gestützt auf Liquidität und ETF-Zuflüsse. ETH notiert bei $2.500 mit einem Golden Cross in Reichweite und $2.800 als nächstem Ziel.

Warum beobachten Ethereum-Halter den Pepeto-Presale gerade jetzt?

Pepeto steht dort, wo ETH 2014 stand, als ein $0,31-Presale über 15.000x einbrachte. Dieser Punkt vor der Notierung ist über die offizielle Pepeto-Website noch zugänglich, bis die Börsennotierung den Marktpreis festlegt.