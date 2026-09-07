EQS-News: DUVA / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

DUVA stellt auf der IFA 2026 das DUVA ONE vor: Personalisierte Schlaf-Ohrhörer, die in Echtzeit reagieren



07.09.2026 / 23:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Schlafsystem, das Sie am besten versteht. BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- DUVA , entwickelt von Fitnexa, stellt auf der IFA Berlin 2026 DUVA ONE vor. Dieses intelligente In-Ear-Schlafsystem wurde entwickelt, um Veränderungen beim Nutzer und im Schlafzimmer zu erkennen sowie anschließend die Audioausgabe, die Geräuschunterdrückung und das Geräteverhalten während der gesamten Nacht individuell anzupassen. Die meisten Schlaf-Wearables geben erst nach dem Aufwachen Auskunft darüber, was passiert ist. DUVA ONE ist darauf ausgelegt, noch während der Nacht zu helfen. Die flachen Ohrhörer, das Ladecase mit Umgebungssensoren sowie die App arbeiten zusammen, um zu bestimmen, wann und wie reagiert werden soll. Ein Nutzer könnte die Nacht mit einem Podcast über Bluetooth beginnen. Sobald er eingeschlafen ist, kann DUVA ONE lokal gespeicherte Schlaf-Audioinhalte abspielen und den Stromverbrauch optimieren. Wenn der Partner zu schnarchen beginnt oder der Verkehrslärm zunimmt, kann das Gerät die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) anpassen oder eine Geräuschmaskierung aktivieren. Am Morgen weckt ein privater Offline-Wecker nur den Träger, ohne dass eine aktive Verbindung zum Smartphone erforderlich ist. PPG- sowie Bewegungssensoren im Ohr schätzen die Schlafphasen und erfassen Herzfrequenz, HRV, Schlafposition sowie Bewegung, während das Ladecase Umgebungsgeräusche, Umgebungslicht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht. Der KI-Agent wertet diese Signale zusammen mit dem Wiedergabestatus und den persönlichen Vorlieben aus, um eine passende Reaktion auszuwählen. In der DUVA App können Nutzer die Schlaf-Audioinhalte, die Wiedergabedauer, die ANC-Strategie sowie die nächtlichen Maßnahmen steuern. "Schlaf findet nicht in einer statischen Umgebung statt, daher sollte auch die Schlaftechnologie nicht statisch bleiben", sagte Diego, Gründer von Fitnexa. "DUVA ONE wurde entwickelt, um bereits während des Schlafs zu reagieren." Wichtigste Eckpunkte Mehrstufige Geräuschreduzierung: Passive Geräuschisolierung, Hybrid ANC und Sleep-Audio sorgen für eine Geräuschunterdrückung von bis zu 42 dB, ergänzt durch den Transparency Mode sowie eine adaptive ANC-Kalibrierung.

Passive Geräuschisolierung, Hybrid ANC und Sleep-Audio sorgen für eine Geräuschunterdrückung von bis zu 42 dB, ergänzt durch den Transparency Mode sowie eine adaptive ANC-Kalibrierung. Individuelle KI-Schlafberatung: Die KI analysiert den Schlafzustand des Nutzers in Echtzeit und erstellt eine personalisierte Audiobegleitung, die ihm hilft, nach und nach einzuschlafen.

Die KI analysiert den Schlafzustand des Nutzers in Echtzeit und erstellt eine personalisierte Audiobegleitung, die ihm hilft, nach und nach einzuschlafen. Komfort beim Schlafen in Seitenlage: Jeder Ohrhörer wiegt etwa 3,3 Gramm und hat ein flaches Design mit einer Höhe von etwa 9,9 mm. Ohrpassstücke in zwei Formen sowie verschiedene Größen der Ohrpassstücke und Stabilisierungsflügel ermöglichen mehr als 40 verschiedene Passformen.

Jeder Ohrhörer wiegt etwa 3,3 Gramm und hat ein flaches Design mit einer Höhe von etwa 9,9 mm. Ohrpassstücke in zwei Formen sowie verschiedene Größen der Ohrpassstücke und Stabilisierungsflügel ermöglichen mehr als 40 verschiedene Passformen. Akku für die ganze Nacht: Bis zu 16 Stunden in der energieeffizientesten Konfiguration, darunter 13 Stunden lokale Audiowiedergabe bei ausgeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und 9,5 Stunden bei eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Das Ladecase mit USB-C und kabelloser Ladefunktion ermöglicht bis zu fünf zusätzliche Ladevorgänge.

Bis zu 16 Stunden in der energieeffizientesten Konfiguration, darunter 13 Stunden lokale Audiowiedergabe bei ausgeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und 9,5 Stunden bei eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Das Ladecase mit USB-C und kabelloser Ladefunktion ermöglicht bis zu fünf zusätzliche Ladevorgänge. Privater Offline-Alarm: Die Wecktöne werden allmählich lauter, und über die Bedienelemente an den Ohrhörern lassen sich Schlummerintervalle von 5, 10 oder 15 Minuten einstellen.

Die Wecktöne werden allmählich lauter, und über die Bedienelemente an den Ohrhörern lassen sich Schlummerintervalle von 5, 10 oder 15 Minuten einstellen. Datenschutzorientierte Sensorik: DUVA ONE zeichnet keine Gespräche auf, speichert keine Umgebungsgeräusche und lädt keine unbearbeiteten Umgebungsaufnahmen hoch. Nutzer können einzelne Sensoren deaktivieren und Verlaufsdaten löschen. Die Markteinführung von DUVA ONE ist für Oktober 2026 zu einem angestrebten Verkaufspreis von 349,99 US-Dollar geplant, wobei die Zielmärkte unter anderem die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union und Australien umfassen. Medienkontakt: essie@duva.com

Weitere Informationen finden Sie auf: duva.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/duva-stellt-auf-der-ifa-2026-das-duva-one-vor-personalisierte-schlaf-ohrhorer-die-in-echtzeit-reagieren-302871680.html



07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News