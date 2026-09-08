Bitcoin Prognose am 6. September, warum 162.000 neue Jobs den Ausbruch über 82.000 Dollar kippten

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Die Bitcoin Prognose bekam am Freitagmorgen ihren stärksten Beweis des Jahres, denn Bitcoin (BTC) stand bei mehr als 82.000 Dollar und damit so hoch wie seit Mai nicht mehr. Wenige Minuten nach dem amerikanischen Arbeitsmarktbericht war dieser Ausbruch verschwunden. Der August brachte 162.000 neue Stellen, rund dreimal so viel wie erwartet, und der Kurs fiel bis auf 78.660 Dollar. Am Sonntag notiert BTC knapp unter 80.000 Dollar und wartet auf den nächsten Auslöser. Zwei Termine entscheiden über die kommenden Wochen, die Inflationsdaten am 11. September und die Sitzung der Notenbank am 16. September. Dieser Artikel zeigt die Marken, die jetzt über die Richtung entscheiden, und wo in diesem Markt die großen Vielfachen inzwischen liegen.

Bitcoin Prognose nach dem Jobbericht, warum 78.190 Dollar jetzt alles entscheiden

Der Auslöser kam nicht aus dem Kryptomarkt, sondern aus einem einzigen Datensatz aus Washington. Die amerikanische Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Stellen und nahm der Notenbank damit das wichtigste Argument für sinkende Zinsen. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zog auf 4,40 Prozent an, die zehnjährige auf 4,80 Prozent, wie CryptoSlate berichtet. Bitcoin verlor daraufhin bis zu 3,5 Prozent.

Inzwischen notiert der Kurs bei rund 79.900 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden nur zwischen 79.459 und 80.147 Dollar. Nach unten liegt die erste Unterstützung bei 78.190 Dollar, darunter warten 77.000 und 75.700 Dollar, wie crypto.news zeigt. Nach oben blockiert zunächst 80.497 Dollar, darüber braucht der Markt einen Tagesschluss über 82.504 Dollar. Gelingt das, öffnet sich der Weg zu 90.000 Dollar und danach zum Jahreshoch bei 97.867 Dollar.

Der RSI steht bei 66,28, der Fear and Greed Index bei 75 Punkten und damit klar im Bereich Gier. Seit dem 5. August hat Bitcoin rund 23 Prozent gewonnen, und trotzdem zeigt die Bitcoin Prognose genau hier ihre stille Grenze. Ein Vermögenswert mit 1,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht Monate und Milliardenzuflüsse, um sich auch nur zu verdoppeln. Das ist ein guter Trade, aber es ist kein Vielfaches.

Wo die Bitcoin Prognose endet und der Vorverkauf von Pepeto beginnt

Genau diese Rechnung führt gerade Kapital weg von den ganz großen Namen. Wer 78.190 und 82.504 Dollar im Blick hat, handelt Prozente, und darin liegt der Unterschied zu dem, was jetzt kommt. Hier liegt der Punkt, den die meisten Leser dieser Rally übersehen.

Pepeto ist ein Meme Coin, der bisher an keiner Börse notiert und vom Gründer des ursprünglichen Pepe stammt. Wer heute kauft, hält genau die Position, die jeder Dogecoin und Shiba Inu Millionär hielt, bevor diese Token senkrecht nach oben liefen. Die Vorverkaufsphase ist der einzige Moment im Leben eines Coins, in dem der Preis feststeht und die Masse noch fehlt. Dieser Moment ist offen, doch das näher rückende Binance Listing ist die Uhr, die dagegen läuft, und sie wird nie zurückgestellt.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingezahlt, und dieses Geld folgt keinem Logo. Derselbe Kopf, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, baut auch dieses Projekt. Darunter liegt echte Technik, nämlich ein Scanner, der jeden Vertrag prüft, bevor Ihr Geld ihn berührt, PepetoSwap ohne Handelsgebühren und eine Bridge, die Werte kostenfrei zwischen Ketten bewegt. Die Sicherheit stammt von SolidProof, denn die Prüfstelle hat den vollständigen Code von Pepeto untersucht und freigegeben, ehe die erste Vorverkaufsrunde startete.

Den Listingplan verantwortet ein früherer leitender Manager einer großen Börse. Jede Runde, die schließt, hebt den Preis für den nächsten Käufer, und die letzten Stufen füllen sich gerade. Bitcoin braucht Monate bis 100.000 Dollar, Pepeto braucht einen einzigen Auslöser. Wer jetzt einsteigt, weiß, dass dieser Preis mit dem ersten Handelstag verschwindet.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt an 78.190 und 82.504 Dollar, entschieden wird am 16. September. Große Adressen kaufen BTC, weil sie den Wert sehen, doch der Weg nach oben dauert Monate, während der Vorverkauf noch bei 0,000000188 Dollar steht. Ein Lkw Fahrer legte rund 650 Dollar in Shiba Inu und hielt 2021 eine Position von 1,7 Millionen Dollar. Das passiert, wenn man einen Meme Coin kauft, bevor die Masse ihn findet. Wer jetzt kauft, sichert den Abstand zum ersten Börsenkurs, und dieser Abstand verschwindet mit dem Handelsstart.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose nach dem starken Arbeitsmarktbericht?

Die Unterstützung liegt bei 78.190 Dollar, der Widerstand bei 82.504 Dollar. Ein Tagesschluss darüber öffnet 90.000 Dollar, ein Bruch führt zu 77.000 Dollar.

Warum erwarten Anleger beim Pepeto Vorverkauf ein größeres Vielfaches als bei Bitcoin?

Weil der Einstieg noch vor dem ersten Börsenkurs liegt. Im Vorverkauf stehen 10,38 Millionen Dollar, SolidProof hat den Code geprüft, und alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.