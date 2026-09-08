Solana News heute, SOL bei 106 Dollar und die Marke, die über 150 Dollar entscheidet

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Eine Million Zahlungen pro Sekunde, mit dieser Zahl meldete sich die Solana Foundation am 3. September zurück. Solana (SOL) notiert am Sonntag bei 106,51 Dollar, nach einer Tagesspanne von 102,23 bis 106,93 Dollar. Die ETF Zuflüsse laufen die siebte Woche in Folge positiv, bei realen Vermögenswerten führt das Netzwerk alle Ketten an. Trotzdem steht über dem Chart eine Hürde, an der jede Erholung dieses Jahres gescheitert ist. Die Solana News der letzten 24 Stunden zeigen, ob dieser Ausbruch bis 150 Dollar trägt.

Solana News, warum 123 Dollar jetzt über den Weg auf 150 Dollar entscheiden

Solana Mitgründer Anatoly Yakovenko nannte das Gebührenmodell der Robinhood Chain laut CoinMarketCap hirnlos, weil die mittlere Gebühr dort bei 0,24 Dollar liegt, während Solana unter einem Cent bleibt. ARK Forschungsleiter Lorenzo Valente stützt das, denn weniger als ein Prozent der Transaktionen lief über die Robinhood Wallet. Das Kapital folgt, denn die ETFs sammelten in der Woche zum 28. August 153,87 Millionen Dollar ein, bei realen Vermögenswerten kamen in dreißig Tagen 229 Millionen Dollar dazu.

Für den Kurs bedeuten diese Solana News laut Coinpedia, dass der Widerstand bei 97,37 Dollar zur Unterstützung wurde, die nächsten Hürden folgen bei 123 und 132 Dollar. Auch die Technik liefert, denn die Blockzeit sank Ende August von 400 auf 300 Millisekunden, am 9. September folgt die Transaktion V1 und im Oktober Alpenglow. Die Bremse bleibt die Größe, denn bei 62,36 Milliarden Dollar Bewertung müssen für zehn Prozent Kursplus über sechs Milliarden Dollar frisch hereinkommen. Solche Summen sammeln sich über Quartale, nicht über Tage.

Solana bewegt sich in Quartalen, Pepeto entscheidet sich an einem Handelstag

Sechs Milliarden Dollar für zehn Prozent, diese Rechnung führt derzeit viele SOL Anleger zu einer zweiten Position. Sie suchen keine Verdopplung über ein Jahr, sondern eine Bewertung, die noch vor ihrem ersten Chart steht. Genau dort taucht seit Wochen derselbe Name in den Depots auf.

In jedem Zyklus verteilt dieser Markt genau eine zweite Chance. 2021 war das SHIB, bevor jemand den Namen kannte, 2023 war es Pepe vor den elf Milliarden Dollar. Aktuell ist es Pepeto, und das Detail, das Trader aufhorchen lässt, ist die Person dahinter. Derselbe Mitgründer, der Pepe von null auf elf Milliarden Dollar gebracht hat, führt auch dieses Projekt, und der Vorverkauf läuft noch. Deshalb liegen bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar drin, während SOL Anleger noch über Widerstandsmarken diskutieren.

Diese Wallets setzen nicht auf ein Versprechen. Sie nehmen die Position ein, von der jeder behauptet, er hätte sie in Pepes erster Woche genommen, nur bringt dieses Projekt etwas mit, das Pepe nie hatte, eine fertige Plattform. Die Börse läuft bereits, und ein früherer Binance Manager steuert die Notierung.

Sicher ist der Einstieg, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben hat, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Die gebührenfreien Tauschvorgänge, die Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana und der Scanner gegen schädliche Verträge laufen live, damit der Token seinen Wert nach dem Handelsstart hält. SOL braucht rund 62 Milliarden Dollar an neuen Käufen, um sich lediglich zu verdoppeln.

Pepeto steht dagegen bei 0,000000188 Dollar, und Analysten rechnen mit dem Faktor 100, für den eine einzige Notierung genügt. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis kauft, hält genau den Platz, aus dem im letzten Zyklus die größten Gewinne entstanden sind. Niemand wird gedrängt, die Runden füllen sich von selbst, und dieser Markt hat eine zweite Chance nie wieder geöffnet, sobald der Chart läuft.

Fazit

Die Solana News bleiben stark, doch 62 Milliarden Dollar Bewertung deckeln jede Bewegung. Genau deshalb liegt die zweite Position vieler Anleger heute im Vorverkauf statt im Chart. Dieser Vorverkauf leert sich schnell, und das macht den Moment zum Einstieg, bevor die nächste Preisstufe die Tür schließt. Keine neue Prognose ändert die Rechnung für jene Wallets, die draußen bleiben, sobald die Notierung startet. Im letzten Zyklus wurden aus frühen Käufen Beträge, die Leben verändert haben, und Pepeto zeigt mit demselben Pepe Mitgründer dieselbe Ausgangslage. Die Stufen schließen mit jeder Stunde schneller, und die Tür fällt zu, sobald Binance öffnet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht der SOL Kurs nach den jüngsten Meldungen?

SOL notiert bei 106,51 Dollar, hält die zurückeroberte Unterstützung bei 97,37 Dollar und steht vor den Hürden bei 123 und 132 Dollar. Die ETF Zuflüsse laufen die siebte Woche in Folge positiv.

Welcher Vorverkauf bietet eine zweite Chance auf die Renditen des letzten Zyklus?

Pepeto ist der Vorverkauf, der eine zweite Chance auf die Renditen des letzten Zyklus bietet, also dieselbe Position vor der Notierung, die frühe SHIB Käufer hielten. Das Projekt stammt vom Pepe Mitgründer und hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Analysten rechnen mit dem Faktor 100, bevor die Binance Notierung diese Phase beendet, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.