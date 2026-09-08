PU Prime reagiert auf das Erdbeben der Stärke 7,4 mit Nothilfe in Chocó.

34 Familien erhalten lebensnotwendige Hilfsgüter, darunter Unterstützung für 14 Familien mit Säuglingen.

Die Initiative wird über den PU Prime Dream Fund und ABACO umgesetzt.



BOGOTÁ, Kolumbien, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Erdbeben der Stärke 7,4, das den Westen Kolumbiens erschütterte, hat PU Prime Nothilfegüter für die betroffenen Gemeinden in Chocó bereitgestellt, wo der Zugang zu Hilfsleistungen nach wie vor schwierig ist.

Über den PU Prime Dream Fund beschaffte und bereitete das kolumbianische Team des Unternehmens wichtige Hilfsgüter vor, darunter Babypflegeprodukte, Hygieneartikel und Schlafutensilien. Die Spende wurde über die ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia) zur Weiterleitung an die Wounaan-Gemeinschaft von Pichimá in der Gemeinde Litoral del San Juan übergeben.

Die Hilfsmaßnahmen begannen am 19. August, wobei das PU Prime-Team in ganz Bogotá lebensnotwendige Güter beschaffte, um den in der betroffenen Gemeinde festgestellten unmittelbaren Bedarf zu decken. Im Rahmen dieser Initiative werden 34 Familien, darunter 14 mit Säuglingen, mit lebensnotwendigen Gütern versorgt.

"Die Menschen hatten ihre Häuser verloren, und einige Familien verbrachten die Nacht im Freien; daher konzentrierten wir uns auf Dinge, die sofort genutzt werden konnten - eine Schlafmatte, eine Decke, Hygieneartikel und Babybedarf", so Doris Rodríguez, Corporate Relations Manager bei der Banco de Alimentos de Bogotá ABACO. "Dies war zwar nur ein bescheidener Beitrag im Rahmen einer weitaus größeren Notsituation, doch alle Beteiligten wollten sicherstellen, dass die Hilfsgüter ordnungsgemäß vorbereitet und einem Partner übergeben wurden, der sie dorthin bringen konnte, wo sie benötigt wurden."

Von Bogotá aus koordinierte ABACO den Weitertransport der Hilfsgüter nach Quibdó, wo diese derzeit auf die letzte Etappe ihrer Reise nach Pichimá an der Küste von San Juan warten. Da der Zugang zu dieser abgelegenen Gemeinde von den begrenzten örtlichen Verkehrsverbindungen abhängt, werden derzeit Vorkehrungen für die letzte Etappe getroffen.

Die Wounaan-Gemeinde Pichimá liegt in einer abgelegenen Gegend des Departements Chocó, die nur über eine Kombination aus Land- und Flussverkehr erreichbar ist. Die Auswirkungen des Erdbebens sind aus der Ferne nicht immer sofort erkennbar, da Holzhäuser strukturell intakt erscheinen können, während bei näherer Betrachtung fehlende Dächer, beschädigte Stützkonstruktionen und den Witterungseinflüssen ausgesetzte Innenräume sichtbar werden.

PU Prime möchte allen vom Erdbeben Betroffenen sein tiefstes Mitgefühl aussprechen und steht der kolumbianischen Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Über den PU Prime Dream Fund unterstützt das Unternehmen gemeinnützige Initiativen, die hilfreiche Möglichkeiten schaffen und dort praktische Hilfe leisten, wo sie benötigt wird. In Kolumbien spiegelt diese Hilfsmaßnahme dieses Engagement wider, indem sie dazu beiträgt, die unmittelbaren Notlagen nach dem Erdbeben zu bewältigen.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker. Heute bietet das Unternehmen regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.

Über ABACO

ABACO - Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ist der nationale Verband der kolumbianischen Tafeln und vereint ein Netzwerk von 26 Tafeln im ganzen Land. ABACO setzt sich für die Stärkung der Ernährungssicherheit und Ernährung schutzbedürftiger Gemeinschaften ein, indem die Organisation über ihr Tafel-Netzwerk Ressourcen, Partnerschaften und Spenden koordiniert.

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