Frankfurt am Main (ots) -Sparer aufgepasst: Die J&T Direktbank zündet die nächste Stufe im Wettbewerb um die besten Anlageprodukte und erhöht ab dem 08.09.2026 die Zinssätze für das Tagesgeld sowie für fast alle Festgeld-Laufzeiten. Wer sein Geld gewinnbringend und sicher anlegen möchte, profitiert ab sofort von noch besseren Renditen.Während das flexibel verfügbare Tagesgeld auf starke 2,25 % steigt, erhalten Anleger einen Spitzenzins beim Festgeld von bis zu 3,50 %.Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank erklärt: "Der Markt ist in Bewegung - und wir nutzen diese Dynamik konsequent für unsere Kunden. Mit unserer aktuellen Zins-Offensive beweisen wir einmal mehr, dass erstklassige Renditen und maximale Sicherheit perfekt zusammenpassen. Egal ob tägliche Verfügbarkeit beim Tagesgeld oder langfristige Planungssicherheit mit bis zu 3,50 % beim Festgeld: Wir bieten Sparern jetzt die perfekten Werkzeuge, um das Beste aus ihrem Vermögen herauszuholen."Die Konditionen ab dem 08.09.2026 im Überblick:Tagesgeld:2,25 % Zinsen p.a. (vorher 2,00 %)Festgeld:6 Monate: 2,70 % Zinsen p.a. (keine Änderung)1 Jahr: 3,30 % Zinsen p.a. (vorher 3,05 %)18 Monate: 3,35 % Zinsen p.a. (vorher 3,10%)2 Jahre: 3,35 % Zinsen p.a. (vorher 3,20 %)3 Jahre: 3,40 % Zinsen p.a. (vorher 3,20 %)4 Jahre: 3,40 % Zinsen p.a. (vorher 3,20 %)5 Jahre: 3,40 % Zinsen p.a. (vorher 3,20 %)7 Jahre: 3,40 % Zinsen p.a. (vorher 3,20 %)10 Jahre: 3,50 % Zinsen p.a. (keine Änderung)Warum sich eine Geldanlage bei der J&T Direktbank lohnt:- Sicherheit: Ihre Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Dies bedeutet, dass Ihre Ersparnisse bei uns sicher sind, selbst in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.- Flexibilität: Mit unserem Tagesgeldkonto haben Sie die Möglichkeit, jederzeit auf Ihr Geld zuzugreifen. Dies gibt Ihnen die Freiheit, auf unerwartete finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne dass Sie auf Rendite verzichten müssen. Wir differenzieren nicht zwischen Neu- und Bestandskunden.- Attraktive langfristige Optionen: Während die Zinsen für Tagesgeld und kurze Laufzeiten beim Festgeld sinken, bleiben unsere Zinsen für lange Laufzeiten stabil. Wenn Sie bereit sind, Ihr Geld für einen längeren Zeitraum anzulegen, können Sie von sehr attraktiven Renditen bis zu 3,50 % p.a. profitieren.- Einfache Handhabung: Unsere Konten sind einfach online zu verwalten, sodass Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Finanzen haben. Die Eröffnung eines Kontos und die Verwaltung Ihrer Einlagen sind unkompliziert, kostenlos und mit der J&T Online-Banking App jederzeit abrufbarInformationen zur J&T Direktbank finden Sie hier: https://www.jtdirektbank.deDie J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den Ratingausblick von stabil auf positiv an.Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@jtdirektbank.deOriginal-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168876/6347406