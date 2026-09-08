DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. September

=== *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +15,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 15:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss *** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Firedeside Chat in Jacques Delors Centre *** - CN/Handelsbilanz August PROGNOSE: +119,4 Mrd USD zuvor: +112,5 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +23,8% gg Vj zuvor: +23,9% gg Vj Importe PROGNOSE: +29,1% gg Vj zuvor: +27,5% gg Vj - CA/Kanadische Zölle auf US-Importe treten in Kraft ===

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September 08, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)

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