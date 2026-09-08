DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE LUFTHANSA - Die Lufthansa erwägt eine Umgestaltung ihrer Flugzeugkabinen und den Ausbau ihres Premiumangebots, da die hochpreisigen Sitzklassen entscheidend für die Profitabilität des Konzerns sind. Grund für diese Überlegungen ist die stark steigende Nachfrage, durch die Europas größte Fluggesellschaft derzeit mehr teure Tickets verkaufen könnte, als Plätze verfügbar sind. (Handelsblatt)

HANNOVER RÜCK - Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück, sieht im Geschäft mit Cyberrückversicherungen noch Potenzial. "Wir rechnen mit steigender Nachfrage nach einer Absicherung von neuen Risiken", sagte der Hannover-Rück-Chef dem Handelsblatt im Vorfeld eines der wichtigsten Treffen von Rückversicherern in Monte Carlo. "Das Problem sind in diesem Bereich nicht die vielen kleinen Schäden, sondern ein mögliches großes Schadenereignis. Das wird kommen, wir wissen nur nicht, wann", warnte Jungsthöfel gleichzeitig. So ein Ereignis könnte zum Beispiel der Ausfall eines großen Cloud-Anbieters oder eine Schwachstelle in weitverbreiteter Software sein. "Die Prämien spiegeln hier aber oft nicht die Risiken wider." (Handelsblatt)

HUAWEI - Huawei steht im Zentrum der Bemühungen, ausländische Technologie aus Chinas Halbleiterlieferkette zu verdrängen. Der chinesische Tech-Gigant investiert laut mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen branchenweit in die Herstellung von Lithografie-Anlagen für die Chipherstellung und hilft dabei, Verträge mit führenden chinesischen Fabs wie SMIC abzuschließen, um eine heimische Alternative zu ausländischen Anbietern aufzubauen. Eine der bedeutendsten Anstrengungen betrifft Yuliangsheng, einen in Shanghai ansässigen Hersteller von Chip-Ausrüstung, der laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen die erste in China hergestellte fortschrittliche Deep-Ultraviolet-Lithografie-Maschine mitentwickelt hat.

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September 08, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)

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