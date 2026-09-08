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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERPACKUNGSVERORDNUNG - Die Bundesregierung will bei der EU-Verpackungsverordnung nachbessern. Einen entsprechenden Vorschlag legte sie den anderen EU-Mitgliedstaaten am Montag vor, wie das Handelsblatt aus Verhandlungskreisen erfuhr. Die Änderungen sollen über das geplante Gesetz zur Entbürokratisierung, den sogenannten Umweltomnibus, umgesetzt werden. Konkret sollen Kleinhersteller, die jährlich weniger als zehn Tonnen Verpackungsmaterial produzieren, davon ausgenommen werden, in den EU-Mitgliedstaaten einen Bevollmächtigten zu ernennen. Dieser kann im Zweifel zur Rechenschaft gezogen werden. Zudem soll ein zentrales Register die bisher 27 nationalen Register ersetzen. Hersteller müssten ihre Verpackungen dann nicht mehr in jedem EU-Land einzeln registrieren, sondern könnten eine europaweite Registrierung vornehmen. (Handelsblatt)

REFORMEN - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt Union und SPD eindringlich davor gewarnt, in ihren Reformanstrengungen nachzulassen. "Die politisch erreichbaren AfD-Wähler gewinnt man nicht durch bessere Kommunikation oder Warnungen vor der AfD zurück, sondern nur durch glaubwürdige Problemlösungen", sagte die Ökonomin der Augsburger Allgemeinen. Gefahr für die politische Mitte bestehe nicht darin, zu viele Reformen zu wagen. "Die größere Gefahr besteht darin, notwendige Reformen aus Angst vor Stimmenverlusten immer weiter aufzuschieben", warnte die Ökonomin. "Die demokratische Mitte verliert nicht deshalb Zustimmung, weil sie zu viele Veränderungen wagt, sondern weil immer mehr Menschen den Eindruck haben, dass sich trotz offensichtlicher Probleme zu wenig bewegt." (Augsburger Allgemeine)

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September 08, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)

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