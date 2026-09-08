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Dow Jones News
08.09.2026 07:27 Uhr
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(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul erneut im Rally-Mordus

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul erneut im Rally-Mordus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--In Ermangelung von US-Vorgaben geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien uneinheitlich zu. Ausreißer nach oben ist die Börse in Seoul. Dort geht die Rally vom Vortag weiter, erneut angeführt von den Chipaktien. Der Kospi gewinnt 2,2 Prozent, SK Hynix verteuern sich um weitere 5,7 und Samsung Electronics um 3,1 Prozent. Hanmi Semiconductor steigen um 5,6 Prozent.

Der japanische Topix gibt mit einem Minus von 0,6 Prozent den Vortagsgewinn wieder ab, trotz eines positiven Konjunktursignals. Das japanische BIP-Wachstum wurde für das zweite Quartal auf annualisiert 1,4 Prozent von in erster Lesung 1,1 Prozent nach oben revidiert. Das nährt aber zugleich Spekulationen über eine Zinserhöhung, wozu auch beiträgt, dass der BIP-Deflator für das zweite Quartal des Jahres mit 2,6 Prozent bestätigt wurde, also weiter über dem Zielwert von rund 2 Prozent der Notenbank liegt. Entsprechend zieht der Yen an. Der Dollar kostet 153,44 Yen.

In Südkorea wurde unterdessen das BIP-Wachstum im zweiten Quartal mit 3,7 Prozent bestätigt. Das nominale BIP wuchs dabei so kräftig wie seit 47 Jahren nicht mehr dank starker Halbleiterexporte und Investitionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

An den chinesischen Börsen tut sich weniger: Shanghai zieht um 0,4 Prozent an, Hongkong gibt um 0,3 Prozent nach. In Shanghai stützt, dass die chinesischen Exporte im August im Jahresvergleich wie von Ökonomen erwartet 25 Prozent zugelegt haben. Zugleich stiegen auch die Importe kräftig um 28,2 Prozent und fielen ebenso stärker aus als gedacht. Das nährt Hoffnungen auf eine anziehende Konsumnachfrage.

In Australien büßt der S&A/ASX-200 um 0,8 Prozent nach, nachdem das australische Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche auf ein Sechs-Wochen-Tief gefallen. Belastet wurde die Stimmung durch die wachsende Sorge, dass die Zentralbank bis zum Jahresende noch bis zu zwei weitere Zinserhöhungen durchsetzen könnte.

Bei den Einzelwerten geht es außerhalb Südkoreas bei Chipaktien nach der Rally am Vortag uneinheitlich zu. In Tokio ziehen Advantest um 2,8 Prozent an, Renesas fallen dagegen um 2,7 Prozent und Murata Manufacturing sogar um 4,8 Prozent. Kioxia steigen wiederum um 0,7 Prozent. In Hongkong liegen Hua Hong Grace wenig verändert, während SMIC um 2,0 Prozent nachgeben. In Taipeh kommen TSMC um 0,8 Prozent voran.

In Sydney legen Santos um 0,8 Prozent zu mit der Nachricht, sich mit Totalenergies auf den Kauf einer zusätzlichen Beteiligung von 3,3 Prozent an einem Flüssigerdgasprojekt geeinigt zu haben. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.941,20  -0,8    +2,6      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.204,51  -0,6   +20,5      08:00 
Kospi (Seoul)       7.147,19  +2,2   +69,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.345,57  -0,3    -1,1      10:00 
Shanghai-Composite     3.946,99  +0,4    -0,6      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.766,97  -0,4   +24,1      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.668,68  +0,7   -22,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.712,08  -0,2    +1,9      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:14 % YTD 
EUR/USD           1,1624  +0,0   1,1621     1,1613  -1,0 
EUR/JPY           178,46  -0,5   179,38     181,01  -3,0 
EUR/GBP           0,8586  +0,1   0,8582     0,8585  -1,5 
USD/JPY           153,50  -0,6   154,35     155,85  -2,0 
USD/KRW          1.341,38  -0,2  1.344,63    1.343,40  -6,9 
USD/CNY           6,7104  -0,0   6,7108     6,7109  -4,0 
USD/CNH           6,7096  +0,0   6,7092     6,7102  -3,8 
USD/HKD           7,8403  +0,0   7,8394     7,8388  +0,8 
AUD/USD           0,7213  -0,0   0,7215     0,7214  +8,1 
NZD/USD           0,5854  -0,4   0,5878     0,5872  +1,7 
BTC/USD          78.808,20  -0,6 79.249,35    79.631,53 -10,1 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           93,09  +1,8    1,61      91,48 
Brent/ICE           97,68  +0,7    0,68      97,00 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.435,13  +0,7   30,46    4.404,67 
Silber            67,00  +1,3    0,86      66,14 
Platin           1.836,99  +0,6   10,55    1.826,44 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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