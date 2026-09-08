ShenZhen, China (ots) -Die globale Marke für professionelle Speicherlösungen TerraMaster hat heute ein umfassendes Upgrade ihrer Photos-Anwendung angekündigt. Die neue Version wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen bei der Verwaltung großer Fotosammlungen gerecht zu werden, und bietet ein verbessertes Browsing-Erlebnis, eine optimierte KI-gestützte Fotoorganisation sowie eine neue Funktion zur Erkennung doppelter Fotos. Damit können Nutzer ihre Fotos einfacher durchsuchen, intelligenter organisieren und den Speicherplatz ihres NAS effizienter nutzen.Da Smartphones, Kameras und Computer immer mehr Fotos erzeugen, wird es für viele Nutzer zunehmend zur Herausforderung, diese digitalen Erinnerungen schnell zu finden, zu organisieren und langfristig zu bewahren. Die neue Photos-Anwendung kombiniert intelligente Fotoverwaltung mit den privaten und flexibel erweiterbaren Speichermöglichkeiten eines TerraMaster NAS und bietet Nutzern damit eine effizientere private Fotobibliothek.Einfacheres Durchsuchen großer FotobibliothekenDie neue Photos-Anwendung bietet eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche mit drei Ebenen von Miniaturansichten, einer Timeline-Ansicht und Tastenkürzeln. Damit können Nutzer ihre Fotos effizienter durchsuchen, filtern und finden.Ob Familienfotos, Reiseerinnerungen oder umfangreiche Fotosammlungen - Nutzer profitieren von einem übersichtlicheren und komfortableren Browsing-Erlebnis.KI-gestützte Organisation für eine einfachere FotoverwaltungDie neue Photos-Anwendung erweitert die KI-gestützte Fotoorganisation um die Erkennung von Personen, Szenen und Orten. So können Nutzer relevante Fotos in großen Fotobibliotheken schneller finden.Die Ergebnisse der KI-Erkennung lassen sich zudem mit nur einem Klick zu Alben hinzufügen. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für die manuelle Suche nach Fotos, das Erstellen von Alben und das Organisieren von Inhalten - für eine einfachere und effizientere Fotoverwaltung.Doppelte Fotos erkennen und mehr Speicherplatz freigebenIm Laufe der Zeit können sich doppelte Fotos ansammeln und wertvollen Speicherplatz auf dem NAS belegen. Die neue Funktion zur Erkennung doppelter Fotos identifiziert und gruppiert automatisch doppelte Bilder. So können Nutzer unnötige Kopien schnell überprüfen und löschen, redundante Inhalte reduzieren und zusätzlichen Speicherplatz freigeben.Photos + TerraMaster NAS: Erstellen Sie Ihre private FotobibliothekIn Kombination mit einem TerraMaster NAS kann Photos Fotos von Smartphones, Kameras, Computern und anderen Geräten an einem zentralen Ort zusammenführen - für Backup, Durchsuchen, Organisieren, Suchen und Bereinigen.Photos ermöglicht eine intelligentere Fotoverwaltung, während ein TerraMaster NAS privaten und erweiterbaren Speicher bereitstellt. Gemeinsam verwandeln sie ein NAS von einem reinen Speicherort für Fotos in eine private Fotozentrale, in der Nutzer ihre digitalen Erinnerungen kontinuierlich erweitern, verwalten und neu entdecken können.Die neue Photos-Anwendung umfasst zudem zahlreiche Leistungsoptimierungen für große Fotobibliotheken und sorgt auch bei der Verwaltung umfangreicher Fotosammlungen für ein flüssigeres Nutzungserlebnis.September-SonderaktionAnlässlich der Einführung der neuen Photos-Anwendung startet TerraMaster im September eine Sonderaktion. Ausgewählte Speicherprodukte sind mit bis zu 25 % Rabatt erhältlich und helfen Nutzern dabei, ihre Lösungen für die Foto-Sicherung und -Speicherung aufzurüsten.Mehr über Photos erfahren: Offizielle TerraMaster Photos-Seite (https://www.terra-master.com/pages/terra-photos?utm_source=chatgpt.com)September-Sonderangebote ansehen: TerraMaster Angebote (https://www.terra-master.com/pages/deal?utm_source=chatgpt.com)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: TerraMaster auf Facebook (https://www.facebook.com/TerraMasterofficial?utm_source=chatgpt.com)X: TerraMaster auf X (https://www.x.com/TerraMasters?utm_source=chatgpt.com)LinkedIn: TerraMaster auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/terra-master?utm_source=chatgpt.com)YouTube: TerraMaster auf YouTube (https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/?utm_source=chatgpt.com)TikTok: TerraMaster auf TikTok (https://www.tiktok.com/@TerraMaster_official?utm_source=chatgpt.com)Über TerraMasterTerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privatanwender, Unternehmen und Enterprise-Kunden spezialisiert. Mit einem Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet TerraMaster moderne NAS- und DAS-Produkte, die unterschiedlichsten Speicheranforderungen gerecht werden.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmber HuangOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6347435