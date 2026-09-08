DJ Airbus liefert im August 57 Maschinen aus und erhält 67 Aufträge
DOW JONES--Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.
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September 08, 2026 01:17 ET (05:17 GMT)
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