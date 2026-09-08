Mailand (ots) -Die führende italienische Geschenk- und Schreibwarenmarke, ist stolz darauf, eine neue Partnerschaft bekannt zu geben, die die Magie von Harry Potter in das LEGAMI Universum bringt.Die in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) entwickelte Kollektion wurde erstmals im Rahmen des italienischen Back to Hogwarts 2026-Events in Venedig angeteasert. Sie umfasst beliebte Schreibwaren-Kultprodukte der italienischen Marke, die exklusiv für diese Partnerschaft entwickelt wurden. Dabei treffen die Kreativität von LEGAMI und die Welt von Harry Potter in einer Kollektion aufeinander, die begeistern und inspirieren soll. Als Hommage an die Kraft des Geschichtenerzählens verwandelt sie alltägliche Momente in etwas Außergewöhnliches.Ganz im Sinne der LEGAMI Mission, positive Emotionen zu wecken, bringt die Zusammenarbeit die Magie von Harry Potter in den Alltag und schafft neue Möglichkeiten für Fans, die Welt der Zauberei immer wieder neu zu erleben und zu feiern.Die Kollektion umfasst einige der beliebtesten Schreibwaren-Bestseller von LEGAMI, darunter die begehrten radierbaren Gelstifte, die charmanten Lovely Pens und die verspielten Kawaii-Federmäppchen. Jedes Produkt greift ikonische Charaktere aus der Harry Potter-Filmreihe auf. Weitere Details zum vollständigen Produktsortiment werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Der Launch erfolgt zu einem besonders spannenden Zeitpunkt für Harry Potter-Fans weltweit. Das ganze Jahr über wird das 25-jährige Jubiläum des ersten Harry Potter-Films, Harry Potter und der Stein der Weisen, mit zahlreichen Aktionen in verschiedenen Ländern gefeiert. Gleichzeitig wächst die Vorfreude der Fans auf die kommende Harry Potter-Serie."Harry Potter ist eine Geschichte, die Menschen jeden Alters bis heute begeistert - mit Werten wie Freundschaft, Mut und Fantasie", sagt Alberto Fassi, Gründer und CEO von LEGAMI. "Genau diese Werte stehen auch im Mittelpunkt dessen, woran wir bei LEGAMI glauben und was wir mit allem, was wir gestalten, zum Ausdruck bringen möchten. Wir sind Träumer und wir glauben an Magie: an die Magie großartiger Geschichten, aber auch an die kleinen magischen Momente des Alltags, die echte Verbindungen schaffen und positive Emotionen wecken. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit WBDGCP und darauf, Harry Potter im LEGAMI Universum willkommen zu heißen. Damit kommen zwei Marken mit starken Identitäten und einer besonderen Verbindung zu ihren Fans zusammen."Laura Gallucci, Senior Director, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products Italy, ergänzt: "Diese Kollektion bringt die natürliche Verbindung zwischen Harry Potter und LEGAMI auf wunderbare Weise zum Ausdruck. Sie vereint ikonisches Storytelling mit kreativem Designund bleibt dabei beiden Marken authentisch treu. Inspiriert von dem, was Fans an der Welt der Zauberei besonders lieben, freuen wir uns, ihnen eine spielerische und fantasievolle Möglichkeit zu bieten, die Magie von Harry Potter jeden Tag aufs Neue zu erleben."Die von Harry Potter inspirierte Kollektion ist ab Dezember 2026 erhältlich.Weitere Informationen unter https://www.legami.com/it-it/harry-potter.html.Über LEGAMIDie LEGAMI S.p.A. wurde 2003 von Alberto Fassi als Benefit Corporation gegründet. Die Geschenk- und Schreibwarenmarke vereint ein Universum aus mehr als 5.000 Produkten in 17 Welten: von Schreibwaren über Wohnaccessoires und Reiseprodukte bis hin zu Beauty-Artikeln, Vintage-Spielen und Tech-Accessoires.LEGAMI ist in über 70 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeitende. Das Unternehmen setzt auf ein Multichannel-Vertriebsmodell und vertreibt seine Produkte über den Großhandel, mit mehr als 800 Verkaufsflächen und Shop-in-Shops in führenden Kaufhäusern und Buchhandlungen weltweit sowie über 13.000 autorisierten Handelspartnern, über den eigenen Einzelhandel mit mehr als 200 Monobrand-Boutiquen sowie online.Als Benefit Corporation engagiert sich LEGAMI nachhaltig für Umwelt- und Sozialprojekte mit dem Ziel, Mehrwert für Menschen, lokale Gemeinschaften und die Umwelt zu schaffen. Dazu gehört, ökologische Räume zu bewahren und eine nachhaltige Entwicklung mit messbaren Ergebnissen zu fördern.Über das Harry Potter-FranchiseSeit dem Moment, als der elfjährige Harry Potter Rubeus Hagrid, den Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts, kennenlernte, haben seine Abenteuer die Popkultur nachhaltig geprägt. Heute, mehr als 25 Jahre später, zählt das Harry Potter-Phänomen zu den erfolgreichsten und beliebtesten Entertainment-Franchises der Geschichte.Die Bestseller-Romane von J.K. Rowling wurden in einem stetig wachsenden, miteinander verbundenen Universum zum Leben erweckt, das von Millionen Fans weltweit geliebt wird. Acht erfolgreiche Harry Potter-Filme und drei epische Phantastische Tierwesen-Filme bringen die magische Welt auf die Leinwand, Harry Potter und das verwunschene Kind begeistert auf der Bühne und modernste Video- und Mobile-Games von Portkey Games ermöglichen es den Spielerinnen und Spielern, die Welt der Zauberei auf völlig neue Weise zu erleben. Mit vielfältigen Produkten und besonderen Erlebnisangeboten können Fans ihre Begeisterung für die magische Welt von Harry Potter auf ganz unterschiedliche Weise ausleben - unter anderem in sechs Themenwelten der Universal Studios weltweit.Zum stetig wachsenden Portfolio der Warner Bros. Discovery Angebote rund um Harry Potter und Phantastische Tierwesen gehören außerdem innovative, tourende Erlebnisformate undEvents, die besondere Momente und Orte feiern, die Fans besonders am Herzen liegen, sowie die Platform 9 ¾ Shops und der ikonische Flagship-Store Harry Potter New York. Hexen, Zauberer und Muggel können zudem immer wieder Neues entdecken, wenn sie bei der Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter und der Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter einen Blick hinter die Kulissen werfen.Mit einer neuen HBO Original Serie, die auf den Harry Potter-Büchern basiert, wird diese Welt künftig noch weiter wachsen und Fans neue, spannende Möglichkeiten eröffnen, in die Welt von Harry Potter einzutauchen. Für die weltweite Fangemeinde und kommende Generationen lädt sie alle dazu ein, die Magie auf ihre ganz eigene Weise zu entdecken.Weitere News und Informationen aus der Welt von Harry Potter und Phantastische Tierwesen unter www.harrypotter.com.Über WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL CONSUMER PRODUCTSWarner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) ist Teil des Bereichs Revenue & Strategy von Warner Bros. Discovery und bringt das starke Portfolio an Entertainment-Marken und Franchises des Unternehmens in den Alltag von Fans auf der ganzen Welt.Gemeinsam mit führenden Lizenzpartnern weltweit entwickelt WBDGCP erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Produktwelten in den Bereichen Spielwaren, Mode, Wohnaccessoires und Publishing. Diese basieren auf einigen der bekanntesten Franchises aus den Film-, TV-, Animations- und Games-Studios von Warner Bros. sowie von HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und weiteren Marken.Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Produktwelten, Retail-Initiativen und Promotion-Partnerschaften zählt WBDGCP zu den weltweit führenden Organisationen im Bereich Licensing und Retail Merchandising.All characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)Pressekontakt:Pressekontakt Deutschland:Julia Riebslegami@hettenbach.deTel. 07131 7930-106Original-Content von: LEGAMI S.p.A Società Benefit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183246/6347440