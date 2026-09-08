DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Hornbach Holding hat im zweiten Quartal ihres Geschäftsjahres 2026/27 dank einer robusten Nachfrage und zusätzlicher Verkaufstage auf Basis vorläufiger Zahlen ihren Nettoumsatz um 7,3 Prozent auf 1,812 Milliarden Euro erhöht. Angetrieben durch das Rohertragswachstum legte das bereinigte EBIT trotz anhaltendem Kostendruck um 12,8 Prozent auf 124,6 Millionen Euro zu. Während die Entwicklung der ersten sechs Monate nach Aussage von Hornbach im Rahmen der Erwartungen liegt, behält der Konzern seine Jahresprognose mit Blick auf geopolitische Risiken unverändert bei und rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit einem Umsatz auf oder leicht über Vorjahresniveau sowie einem bereinigten EBIT auf dem Niveau von 2025/26.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine relevanten Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Juli Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +15,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm 08:00 Arbeitskostenindex 2Q

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.014,00 +0,0 E-Mini-Future S&P-500 7.722,25 0,0 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.730,00 +0,6 Topix (Tokio) 4.094,53 -0,8 Hang-Seng (Hongk.) 25.287,96 -0,5 Shanghai-Comp. 3.939,30 +0,2 Montag: INDEX Schluss +/- % DAX 26.006,53 -0,2 DAX-Future 26.026,00 -0,2 MDAX 32.405,44 +0,2 TecDAX 4.055,52 +0,8 SDAX 18.753,48 +0,1 Euro-Stoxx-50 6.403,99 +0,2 Stoxx-50 5.432,97 +0,0 XDAX 26.005,56 -0,2 Dow-Jones 53.414,25 -0,5 (Freitag) S&P-500 7.718,60 -0,4 (Freitag) Nasdaq Composite 26.506,99 -0,3 (Freitag)

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Geschäft rechnen Händler auch am Dienstag an Europas Börsen. Zumindest bis zum Mittag, denn dann kehren die US-Marktteilnehmer aus ihrem langen Wochenende zurück. Besonders gespannt ist man auf die Entwicklung an den US-Bond-Märkten. Deren Renditeanstieg hatte zuletzt den Takt an den Börsen vorgegeben. Am Morgen zeigen sich die 10-jährigen US-Treasuries mit 4,78 Prozent weiter auf dem bisherigen Niveau. Der DAX-Terminkontrakt notiert leicht höher, aber mit ähnlich niedrigen Umsätzen wie am Vortag. Die Börsen in Asien zeigen uneinheitliche Vorzeichen. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dürften erst die US-Inflationsdaten am kommenden Donnerstag und Freitag Aufschluss über die Zinsoptionen der US-Notenbank geben. Bis dahin dürfte an den Märkten Unsicherheit über das Thema Inflationsentwicklung dominieren. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gilt indes als sicher, bei ihr stehen nur Kommentare zur Inflation im Fokus.

Rückblick: Der Brent-Ölpreis näherte sich wieder der 100 Dollar-Marke und bremste - ausgelöst durch neue Feindseligkeiten im Iran-Krieg. Novartis sanken um 3,2 Prozent. Der Pharmakonzern meldete bei einer mit Spannung erwarteten Cholesterin-Studie einen Misserfolg. Technologiewerte notierten auf ganzer Breite im Plus nach starken Vorlagen aus Asien. Im DAX stiegen Infineon um 6,9 Prozent, zusätzlich angetrieben von einer Hochstufung auf "Kaufen" von MPCM. Für Suss Microtec ging es um 5,2 Prozent nach oben, Aixtron gewannen 7,8 Prozent und Elmos legten 3 Prozent zu. Secunet kamen im SDAX auf ein Plus von 10,3 Prozent. In Resteuropa gewannen STMicroelectronics 4,1 Prozent und ASML 2,3 Prozent. Software-Aktien bzw. Aktien von Informationsdienstleistern, die als mögliche Verlierer der KI-Revolution gesehen wurden, wurden dagegen gemieden. OpenAI hatte am vergangenen Donnerstag ihr neuestes KI-Modell Astra vorgestellt. SAP gaben 1,6 Prozent nach, Sout24 0,9 Prozent, Auto1 4 Prozent oder CTS Eventim 2,4 Prozent. Capgemini büßten 1,2 Prozent ein und Wolters Kluwer 1,4 Prozent. Mit einem Plus von 7,7 Prozent erholten sich Lottomatica von zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen nach dem Zusammenschluss mit der spanischen Cirsa (+6,1%).

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Wenngleich der Erdrutschsieg der AfD am Wochenende in Sachsen-Anhalt direkt keine Auswirkungen auf die Börsen hatte, so wurde er doch intensiv diskutiert. Nach Einschätzung der Commerzbank wird der Druck auf die Bundesregierung weiter steigen. Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt werde jedoch die für die Finanzmärkte wichtigsten Politikbereiche nicht beeinflussen. Immobilienaktien fanden weiter keinen Boden. Neben dem hohen Renditeniveau an den Anleihemärkten wurden auch die gestiegenen Zinserwartungen zum Problem. An den Finanzmärkten wurden zunehmend drei EZB-Zinserhöhungen bis Mitte kommenden Jahres eingepreist. Für den zinssensiblen Sektor waren das keine erfreulichen Aussichten. Vonovia verloren 2,2 Prozent, auch belastet durch eine Abstufung durch Goldman Sachs. Daneben sanken LEG Immobilien um 2,2 Prozent und TAG Immobilien um 2,1 Prozent. Nordex sprangen um 10 Prozent nach oben nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Bank of America. Eon kletterten um 1,1 Prozent - die UBS hatte die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" nach oben genommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Hornbach Holding ging es im nachbörslichen Handel am Montag um über 3 Prozent nach oben. Der Konzern hat im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Jahresprognose wurde bekräftigt. (Siehe Tagesthema)

USA - AKTIEN (Freitag)

Etwas leichter - Die überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den August nährten die Zinserhöhungssorgen, wobei zeitweise deutlicher fallende Ölpreise Inflationsängste linderten. Anleger agierten auch wegen des bevorstehenden langen Wochenendes vorsichtig. Am Montag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags "Labor Day" geschlossen. Unternehmensnachrichten kamen unter anderem von Lululemon. Die Aktien des Anbieters von Sportbekleidung brachen um 17,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Ziele schon zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt hatte. Dagegen sprangen American Outdoor Brands um 44,7 Prozent nach oben. Der Anbieter von Camping-, Angel- und Jagdausrüstung hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz überraschend stark gesteigert. Adobe verbilligten sich um 6,7 Prozent. Das Unternehmen bekommt mit Anil Chakravarthy einen neuen CEO. Dieser ist zwar ein Insider, Anleger hätten aber lieber den bisherigen Leiter des Bereichs Creativity and Productivity, David Wadhwani, auf dem Posten gesehen. Er wird Adobe nun verlassen. Die Tesla-Aktie fiel um 5,9 Prozent, nachdem die US-Bundesaufsichtsbehörden eine Untersuchung des lenkradlosen Cybercab des Elektroautoherstellers eingeleitet hatten, um festzustellen, ob es den Sicherheitsstandards entspricht.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,38 +0,05 10 Jahre 4,78 +0,02

Vor allem am kurzen Ende der Zinskurve zogen die Renditen nach den überraschend starken Arbeitsmarktdaten zeitweise kräftiger an. Im späteren Verlauf kamen sie dann wieder zurück. Ursächlich könnten neue Forderungen des US-Präsidenten an die Federal Reserve gewesen sein, die Zinsen zu senken. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,78 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:11 Uhr EUR/USD 1,1625 +0,0 0,0004 1,1621 1,1626 EUR/JPY 178,38 -0,6 -1,0000 179,3800 179,4900 EUR/CHF 0,9405 -0,0 -0,0003 0,9408 0,9406 EUR/GBP 0,8584 +0,0 0,0002 0,8582 0,8585 USD/JPY 153,45 -0,6 -0,9000 154,3500 154,3800 GBP/USD 1,3539 +0,0 0,0001 1,3538 1,3541 USD/CNY 6,7104 -0,0 -0,0004 6,7108 6,7108 USD/CNH 6,7096 +0,0 0,0004 6,7092 6,7086 AUS/USD 0,7215 0,0 0,0000 0,7215 0,7217 Bitcoin/USD 78.822,38 -0,5 -426,97 79.249,35 78.917,25

Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent - der Euro legte um 0,1 Prozent auf 1,1627 Dollarzu. Eine erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte am Donnerstag stützte die Gemeinschaftswährung.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.428,89 +0,5 24,22 4.404,67 Silber 66,76 +0,9 0,62 66,14 Platin 1.832,53 +0,3 6,09 1.826,44

Der Goldpreis stand weiter unter Druck, wobei sich die Feinunze um 0,5 Prozent auf 4.452,70 Dollar verbilligte. "Eine gestiegene Nachfrage nach sicheren Häfen sei zwar einer der wichtigsten stützenden Faktoren, doch der stetige Anstieg der Anleiherenditen und die steigenden Zinserwartungen machten die kurzfristige Goldprognose zu einer Herausforderung, da zinslose Anlagen in diesem Umfeld weniger attraktiv würden", erläuterte Marktanalyst Fawad Razaqzada von Forex.com. Im asiatischen Handel am Dienstag holte das Edelmetall seine Vortagesverluste wieder auf. Die Verbraucherpreise werden entscheidend dafür sein, ob die Fed ihre Politik in der nächsten Woche straffen werde, so Soojin Kim von der MUFG Bank. Anhaltender Preisdruck dürfte für Gold ein kurzfristiger Belastungsfaktor bleiben. Höhere Zinsen verringern typischerweise die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,19 +1,9 1,71 91,48 Brent/ICE 97,75 +0,8 0,75 97,00

Brent-Ölpreis näherte sich wieder der 100 Dollar-Marke (97,14 USD +0,9%). Am Wochenende hatten die USA drei iranische Öltanker angegriffen, nachdem iranische Streitkräfte US-Marineschiffe attackiert hatten. Der Iran drohte, eine Sperrzone außerhalb der Straße von Hormus einzurichten, was das Risiko weiterer Störungen der Energieflüsse erhöhte. Ein Ende der Feindseligkeiten zeichnete sich nicht ab. Im asiatischen Handel am Dienstag baut Brent seine Aufschläge weiter aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Ausfuhren stiegen im August um 25,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Wachstum von 23,9 Prozent im Juli, wie aus Daten der Allgemeinen Zollverwaltung hervorgeht. Der Wert übertraf auch das von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal erwartete Wachstum von 23,8 Prozent. Die Importe Chinas weiteten sich im August um 28,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus, verglichen mit einem Wachstum von 27,5 Prozent im Juli. Die befragten Ökonomen hatten einen Anstieg von 29,1 Prozent erwartet. Damit belief sich Chinas Handelsüberschuss im August auf 119,1 Milliarden US-Dollar. Er weitete sich von 112,5 Milliarden Dollar im Juli aus, lag aber leicht unter den von Ökonomen erwarteten 119,4 Milliarden Dollar.

DEVISEN JAPAN

"Wir werden den engen Austausch mit dem US-Finanzministerium aufrechterhalten und daran arbeiten, die Ordnung auf dem Devisenmarkt zu wahren", sagte Finanzministerin Satsuki Katayama am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Unsere politische Haltung hat sich seit der gemeinsamen Währungsintervention mit den USA überhaupt nicht geändert", sagte sie und bezog sich dabei auf die historische koordinierte Maßnahme beider Länder zur Stützung des Yen.

KONJUNKTUR JAPAN

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum von April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent. Dies geht aus revidierten Regierungsdaten vom Dienstag hervor. Die vorläufige Schätzung hatte bei einem Wachstum von 1,1 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent.

INFLATION NIEDERLANDE

*Niederlande Inflationsrate Aug 3,3% - CBS

*Niederlande Inflationsrate Juli war 3,2% - CBS

RENAULT

hat einen neuen Markenverantwortlichen für den Konzern ernannt und dafür eine Führungskraft von General Motors angeworben, nachdem der ehemalige Chefleiter Arnaud Belloni zum Stellantis-Konzern gewechselt ist. Der Automobilhersteller teilte mit, dass Jean-Pierre Diernaz Vice President für das globale Marketing der Marke Renault sowie Leiter der Markenführung für die weiteren Konzernmarken Alpine und Dacia wird.

BOMBARDIER

US-Präsident Trump hat dem kanadischen Flugzeughersteller erneut mit einem Verkaufsverbot in den USA gedroht. Das Unternehmen müsse in den USA produzieren, wenn es auf dem amerikanischen Markt präsent sein wolle.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

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September 08, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

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