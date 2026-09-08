EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Starker Partner für Werkstätten: Elring vernetzt Wissen, Service und technische Kompetenz



08.09.2026 / 07:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Starker Partner für Werkstätten: Elring vernetzt Wissen, Service und technische Kompetenz Dettingen/Erms, Frankfurt am Main, 08. September 2026 +++Moderne Fahrzeugtechnologien erhöhen den Bedarf an Fachwissen und technischer Unterstützung. Mit der weiterentwickelten Elring Garage präsentiert "Elring - Das Original" auf der Automechanika 2026 eine zentrale Plattform für Fachinformationen, Trainings und technischen Support. Der Anspruch "Preferred Partner. Original Quality. Expert Service." steht dabei für das Ziel, Werkstätten und Handel mit Produkten, technischem Know-how und praxisnahen Services bei den Herausforderungen des Mobilitätswandels zu begleiten. Unter der Leitbotschaft "We maintain mobility." präsentiert "Elring - Das Original" ein umfassendes Angebot aus Produkten, technischen Services und Wissenstransfer für den professionellen Werkstattalltag. Neben hochwertigen Dichtungslösungen und umfassender OE-Kompetenz bietet die Elring Garage Weiterbildung, technischen Support und direkten Zugang zu Experten-Know-how. So unterstützt Elring Werkstätten dabei, neue Technologien sicher anzuwenden, Reparaturprozesse effizient zu gestalten und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. "Als verlässlicher Partner für Werkstätten und Handel möchten wir weit mehr bieten als hochwertige Ersatzteile. Mit unserem breiten Produktportfolio, technischen Services und der Elring Garage unterstützen wir Werkstattprofis dabei, die Herausforderungen einer sich wandelnden Mobilität erfolgreich zu meistern. Die moderne Mobilität gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten, ist ein zentraler Bestandteil unserer Konzernstrategie SHAPE30", sagt Dirk Willers, Chief Sales Officer (CSO) bei ElringKlinger und verantwortlich für das Aftermarket-Geschäft der Marke "Elring - Das Original". Elring Garage: Wissen, Service und Vernetzung auf einer Plattform Die Elring Garage bündelt technische Fachinformationen, Serviceleistungen, Trainings, Webinare, TechTalks, digitale Lernangebote und praxisnahe Videos auf einer zentralen Plattform. Entstanden aus dem Wunsch vieler Anwender nach mehr technischem Support, praxisnahem Wissen und direktem Zugang zu Experten-Know-how, hilft sie Werkstätten dabei, Diagnose-, Wartungs- und Reparaturaufgaben effizient zu bewältigen und ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Werkstattprofis erhalten mit der neuen Elring Garage schnellen Zugriff auf relevante Fachinformationen, Anwendungshinweise und praxisnahe Hilfestellungen. So ermöglicht die Plattform, Reparaturprozesse schneller und sicherer umzusetzen, neue Fahrzeugtechnologien sicher anzuwenden und Fachkompetenzen kontinuierlich auszubauen. Darüber hinaus entwickelt sich die Elring Garage zu einem internationalen Netzwerk für Werkstattprofis, Motorenspezialisten und Technikinteressierte. Digitale und persönliche Formate fördern den fachlichen Austausch über Ländergrenzen hinweg und schaffen neue Möglichkeiten zur Vernetzung sowie zum Transfer von Wissen und Erfahrungen. Zum Leistungsangebot zählen technische Fachbeiträge und Serviceinformationen, Explosionszeichnungen, die Elring Academy, Hands-on-Trainings, Webinare, TechTalks und Roadshows sowie eine Service-Hotline, der Dichtmassenberater und verschiedene Community- und Networking-Formate. Ein besonderes Highlight ist der neue englischsprachige Video-Podcast "Elring Garage FM - Facts & Myths". Darin diskutieren technische Trainer und Produktexperten aktuelle Motoren- und Werkstattthemen, erläutern technische Zusammenhänge, beleuchten Branchentrends und ordnen verbreitete Fakten und Mythen aus der Praxis ein. Die Folgen werden über gängige Plattformen veröffentlicht und machen fundiertes Expertenwissen einem internationalen Publikum zugänglich. Mit der Weiterentwicklung der Elring Garage zielt Elring drauf ab, Werkstätten nicht nur mit Produkten, sondern auch mit Wissen und technischem Support zu unterstützen. "Gute Reparaturen brauchen die richtigen Produkte und das passende Know-how. Mit der Elring Garage schaffen wir ein Angebot, das Fachwissen, Weiterbildung und internationalen Wissensaustausch vereint und Werkstätten dabei unterstützt, den technologischen Wandel erfolgreich zu gestalten", sagt Georges Mourad, Vice President Aftermarket der ElringKlinger AG. Produktneuheiten für moderne Reparaturaufgaben Ergänzend zur Elring Garage präsentiert Elring auf der Automechanika zahlreiche Neuheiten für professionelle Motoren- und Antriebsreparaturen. Zu den Messehighlights zählen neue Komponenten für Motoren- und Getriebeanwendungen, darunter Ölwannen, Ventildeckel, Ölfiltergehäuse, Ölabscheider und Spezialwerkzeuge für den professionellen Werkstatteinsatz. Ergänzt wird das Angebot durch Zylinderkopfdichtungen, die speziell für Reparaturen nach der Bearbeitung von Zylinderkopf oder Motorblock entwickelt wurden und anschließend für eine zuverlässige Abdichtung sorgen. Auch im Bereich alternativer Antriebstechnologien entwickelt Elring sein Portfolio kontinuierlich weiter. Dazu gehören Dichtungen für Electric Drive Units (EDUs), Wellendichtringe für elektrische Antriebe sowie Lösungen für Batterie-, Inverter- und Hochvolt-Anwendungen. Mit dem weiteren Ausbau des LiqRep-Programms stärkt Elring zudem sein Angebot für wirtschaftliche und nachhaltige Reparaturen. Die Lösungen für Kunststoff- und Metallkomponenten ermöglichen ressourcenschonende Instandsetzungen und tragen dazu bei, Reparaturkosten zu senken. Elring auf der Automechanika 2026 Halle 4.0 | Stand C12 Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications Dr. Jens Winter Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über Elring Die Ersatzteilmarke Elring bietet alles in einem: Erstausrüstungs-Qualität, Funktionssicherheit und einen leistungsfähigen, umfassenden Service. Hierzu zählen beispielsweise Verkaufsschulungen und technische Trainings, Service-Informationen, Explosionszeichnungen für Lkw und Transporter, monatliche Newsletter mit Themen rund um die Motorabdichtung, Online-Dichtmassenberater, innovative Montage-Videos, die Elring-Akademie, der Training-Truck und vieles mehr. Mit Original-Elring-Produkten machen Handelspartner, Werkstätten und deren Kunden weltweit gute Erfahrungen. Hierzu zählen neben Zylinderkopf- und Spezialdichtungen auch Radialwellendichtringe und Ventilschaftdichtungen, Dichtmassen, Schraubensicherungen sowie Zylinderkopfschrauben- und komplette Dichtungssätze für die Voll- und Teilrevision. Zudem arbeitet Elring fortlaufend daran, das Aftermarket-Portfolio mit neuen Produkten zu elektrisieren. Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von:



ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com



08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News