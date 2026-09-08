Die Meta-Aktie hat binnen fünf Handelstagen +6,8% zugelegt und bei 616,77 US$ geschlossen. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus damit nur noch rund -5,2%. Zum Rekordhoch bei etwa 785 US$ fehlen allerdings weiterhin fast +28%. Rückenwind liefert ein neues KI-Modell - der wichtigere Test folgt jedoch erst Ende September. Meta Platforms: Dieses KI-Modell treibt die Erholung Einen wesentlichen Teil der Wochenrallye steuerte die Aktie am Donnerstag bei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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