Die BYD-Aktie hat nach einem massiven Rücksetzer von rund -55% zunächst kräftig aufgeholt und zwischenzeitlich rund +36% zugelegt. Zuletzt geriet der Kurs jedoch erneut unter Druck und gab rund -13% nach. Damit stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die laufende Korrektur nur eine Verschnaufpause - und folgt danach noch eine letzte Welle nach oben? Chartanalyse zur BYD Company Limited-Aktie Nach dem Rückgang von mehr als -55% fand die BYD-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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