The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2026
ISIN Name
XS2051032XXX SPAREBANK 1 19/26
XS2308313XXX AUSNET SVCS 21/81 FLR
AU000KFWHXXX K.F.W.ANL.V.16/2026 AD
US037833DXXX APPLE 19/26
PTBSPCOM0XXX BCO SANT.TOT 23/26 MTN
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA03G/26
XS2684435XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2680046XXX MBANK 23/27 FLR MTN
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2026
ISIN Name
XS2051032XXX SPAREBANK 1 19/26
XS2308313XXX AUSNET SVCS 21/81 FLR
AU000KFWHXXX K.F.W.ANL.V.16/2026 AD
US037833DXXX APPLE 19/26
PTBSPCOM0XXX BCO SANT.TOT 23/26 MTN
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA03G/26
XS2684435XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2680046XXX MBANK 23/27 FLR MTN
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
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