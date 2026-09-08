Freiburg i. Brsg. (ots) -Zukunftsfähige Plattform erhält CE-Kennzeichnung für Force Feedback Instrumente und bietet neue digitale FunktionenIntuitive, ein weltweit führendes Unternehmen in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie, hat heute die CE-Kennzeichnung für Force Feedback Instrumente des da Vinci 5 Operationssystems sowie eine Reihe neuer Systemerweiterungen für den europäischen Markt bekannt gegeben.Die Force Feedback Technologie unterstützt Operierende dabei, die auf das Gewebe einwirkenden Kräfte während der Operation wahrzunehmen: Sie spüren Druck- und Zugkräfte direkt über die Handsteuerung der Konsole des da Vinci 5 Systems und können diese zusätzlich über eine Echtzeitanzeige nachverfolgen.Neben den Force Feedback Instrumenten führt Intuitive mehr als 100 Updates und Optimierungen für die Nutzung des da Vinci 5 Systems in Europa ein. Ermöglicht werden diese Erweiterungen durch die fortschrittliche Rechenarchitektur des da Vinci 5 Systems, das die 10.000-fache Rechenleistung des da Vinci Xi Systems bietet - ein wichtiger Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Operationssysteme von Intuitive."Mit den neuen Force Feedback Instrumenten und den erweiterten Funktionen für das da Vinci 5 System in Europa setzen wir unser Versprechen um, eine zukunftsfähige Plattform bereitzustellen, die sich dynamisch mit den Anforderungen von Operateurinnen und Operateuren, Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitssystemen weiterentwickelt", erklärt Dirk Barten, Commercial President Europe bei Intuitive. "Über alle Gesundheitssysteme hinweg stehen unsere Kunden vor der Herausforderung, die Behandlungsqualität zu steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken. Zudem gilt es, mehr Menschen Zugang zu moderner Medizin zu verschaffen und das Umfeld für Patientinnen und Patienten wie auch OP-Teams spürbar zu verbessern. Dank unseres da Vinci Portfolios und des integrierten Intuitive Ökosystems - geprägt von über 30 Jahren Erfahrung - unterstützen wir Ärztinnen, Ärzte und OP-Teams gezielt dabei, diese Aufgaben zu meistern."Erste Force Feedback Technologie ihrer Art:Immer mehr Daten aus der Praxis belegen, dass Force Feedback und digitale Technologien potenziell gewebeschonendere Eingriffe ermöglichen und die Ergebnisse in entscheidenden Operationsschritten bei unterschiedlichen Eingriffen verbessern können. [1-6]Bei der Verwendung von Force Feedback Instrumenten:- Force Feedback Sensoren erfassen Druck-, Zug- und laterale Kräfte in Echtzeit etwa 1.000 Mal pro Sekunde. Diese Kräfte werden von der Operateurin oder dem Operateur direkt über die Handsteuerung an der da Vinci 5 Konsole wahrgenommen.- Das da Vinci 5 System zeigt das Ausmaß der auf das Gewebe ausgeübten Kraft während des Eingriffs in Echtzeit über die Kraftanzeige an - eine visuelle Darstellung ähnlich einem Tachometer.- Operateurinnen und Operateure können ihre Kraftwerte nach dem Eingriff über Case Insights in MyIntuitive+ auswerten, um ihre Technik gezielt zu verfeinern und potenzielle Kraftschwankungen zwischen einzelnen Eingriffen zu minimieren.Weitere Neuerungen des da Vinci 5 Systems:- Telepresence: Intuitive Telepresence ist eine Echtzeitfunktion, die es extern zugeschalteten Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, Eingriffe zu beobachten und Anleitung zu geben. Die Funktion wurde um eine neue Kamera erweitert, die den gesamten Operationssaal erfassen kann, sowie um einen Live-Cursor und optimierte Audioqualität für eine noch bessere Kommunikation ergänzt. Diese Erweiterungen sollen das Lernen und die chirurgische Weiterbildung grundlegend verändern, um das weltweite Intuitive Netzwerk von mehr als 101.000 an da Vinci Systemen geschulten Operateurinnen und Operateuren noch besser zu erschließen.- Instrumentenfreigabe durch die Chirurgin bzw. den Chirurgen: Operierende können das Entfernen von Instrumenten oder des Endoskops künftig direkt an der Konsole auslösen. Das stärkt die Autonomie im OP und sorgt für einen noch sichereren Instrumentenwechsel.- Multi-Arm-Targeting: Das Ausrichten (Targeting) ist nun mit einer beliebigen Anzahl angedockter Arme möglich. Dies vereinfacht und beschleunigt die Vorbereitung des Eingriffs und erlaubt bei Bedarf ein reibungsloses Nachjustieren während der Operation, was effiziente Multi-Quadranten-Eingriffe unterstützt.Das da Vinci 5 System ist die fünfte Generation der da Vinci Operationssysteme und das neueste Mitglied der Produktfamilie. Dazu gehören die Multiport Systeme da Vinci X und da Vinci Xi sowie das Single Port System da Vinci SP. Damit bietet Intuitive sowohl Krankenhäusern als auch Operateurinnen und Operateure eine breite Auswahl an bewährten, hochleistungsfähigen Lösungen.Weltweit sind mehr als 11.700 da Vinci Operationssysteme in Krankenhäusern im Einsatz; bis heute wurden mehr als 21,8 Millionen Eingriffe mithilfe der da Vinci Systeme durchgeführt. [7]"Als wir das da Vinci 5 Operationssystem einführten, haben wir es als Plattform für kontinuierliche Innovation konzipiert, die die fortlaufende Integration neuer Funktionen, Möglichkeiten, Indikationen und Instrumente in einem regelmäßigen Rhythmus ermöglicht", erläutert Dr. Iman Jeddi, Senior Vice President und General Manager Vinci Plattforms & Product Operations bei Intuitive. "Während Eingriffen entstehen enorm viele Daten. Indem wir diese Daten aus dem gesamten OP-Ablauf - von Videodaten über Instrumentenbewegungen bis hin zum Force Feedback - zusammenführen, legen wir das Fundament für die nächste Generation KI-gestützter Funktionen. Wir freuen uns sehr, diese Innovationsgeschwindigkeit nun auch Ärztinnen, Ärzten und OP-Teams in ganz Europa zur Verfügung zu stellen."BildmaterialPassendes Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier (https://brand.intuitive.com/share/DC61C2D6-29CC-46B8-94CC36BC99B6F461/).Über IntuitiveIntuitive (NASDAQ:ISRG) mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie. Zu unseren Technologien gehören das da Vinci Operationssystem und das Ion Endoluminalsystem. Durch die Kombination hochentwickelter Systeme, fortschrittlicher Lernmethoden und wertsteigernder Services unterstützen wir Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Teams, die Versorgung zu optimieren und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsere Vision ist eine weniger invasive und nachhaltig bessere Versorgung, bei der Krankheiten frühzeitig erkannt und schnell behandelt werden, damit sich die Patientinnen und Patienten wieder auf das Wesentliche konzentrieren können.Über das da Vinci OperationssystemDas da Vinci Operationssystem gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es wurde entwickelt, um Chirurginnen und Chirurgen bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe zu unterstützen. Die da Vinci Operationssysteme bieten hochauflösende 3D-Ansichten, eine vergrößerte Darstellung und roboter- sowie computergestützte Assistenz. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte Kamera und vollständig abwinkelbare Instrumente (z. B. Scheren und Fasszangen), die zur präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren entwickelt wurden.Über das Ion EndoluminalsystemDas Ion Endoluminalsystem ist eine roboter-assistierte, Katheter-basierte Plattform. Ihre Instrumente und Zubehörteile sind in erster Linie für minimalinvasive Biopsien in der Lunge zugelassen. Das System verfügt über einen extrem dünnen, hochentwickelten Katheter, der sich in alle Richtungen um 180 Grad biegen lässt. Dies ermöglicht eine Navigation bis tief in die Peripherie der Lunge und bietet die nötige Stabilität für eine millimetergenaue Biopsie. Die durch das Ion Endoluminalsystem oder seine Komponenten bereitgestellten Informationen sind ausschließlich als Orientierungshilfe zu verstehen. Sie ersetzen in keinem Fall die klinischen Entscheidungen einer Ärztin bzw. eines Arztes.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter Intuitive (https://www.intuitive.com/de-de/).Diese Pressemitteilung kann Schätzungen und Prognosen enthalten, von denen die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können. Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei Intuitive bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region. Hinweise zu Indikationen, Kontraindikationen und Warnhinweisen und weiteren Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Benutzerhandbuch.©2026 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos, einschließlich Intuitive, da Vinci und Ion, sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.[1] Kneuertz, P. J., et al. (2025). "Force in robotic thoracic surgery -a one year analysis of DaVinci 5 force feedback." Journal of Robotic Surgery 19(1): 632.[2] Rabinovich EP, et al. Feasibility of intraoperative force quantification during robotic paraesophageal hernia repair: a prospective case series using integrated force-sensing technology. Front Surg. 13:1815403. doi: 10.3389/fsurg.2026.1815403.[3] O'Hara J, et al. Characterizing objective performance indicators (OPIs) and predicting clinical outcomes in robotic-assisted radical prostatectomy (RARP) using a machine learning-enabled analytics application: a pilot study. AUA 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Washington, DC.[4] Williams B, et al. Force feedback and postoperative outcomes: a comparative analysis of da Vinci Xi and da Vinci 5 for low anterior resections. ASCRS 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Tampa, FL.[5] Wenholz A, et al. Analyzing the amount of forces used during steps of dV5 low anterior colon resections: does it affect post-operative outcomes? ASCRS 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Tampa, FL.[6] Khang N, et al. Development of a live robotic tensiometer to quantify crural closure using force feedback tools on the dV5 platform. SAGES 2026 Annual Meeting. Podium presentation. Tampa, FL.[7] Daten liegen Intuitive vor, Stand: Q2 2026.Pressekontakt:Ulrike Raap, Intuitive, E-Mail: ulrike.raap@intusurg.comLaura Segelke, Intuitive, E-Mail: laura.segelke@intusurg.comOriginal-Content von: Intuitive Surgical Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135649/6347471