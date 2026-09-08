Nürnberg (ots) -LOBERON eröffnet am 1. Oktober 2026 zwei Pop-up-Stores in zentralen Innenstadtlagen von Hamburg und München. Am Viktualienmarkt in München und in der Mönckebergstraße in Hamburg lädt die Lifestyle-Marke für hochwertige Möbel und Wohnaccessoires dazu ein, den charakteristischen LOBERON Stil mit allen Sinnen zu entdecken.Über die viermonatige Laufzeit verbinden die Stores stimmige Raumkonzepte, persönliche Beratung und ein besonderes Einkaufserlebnis. Kleinartikel können vor Ort gekauft und mitgenommen werden. Möbel und weitere Lieblingsstücke aus der Kollektion lassen sich gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen über den Onlineshop bestellen. Die reguläre Versandkostenpauschale entfällt dabei.Coming Home: LOBERON wird zum Ort der BegegnungMit den Pop-up-Stores erweitert LOBERON sein Markenerlebnis um einen direkten Kontakt vor Ort. Für die Gestaltung der Standorte steht der Markenclaim "Coming Home": ein Zuhause, das Wärme, Geborgenheit und Persönlichkeit ausstrahlt."Mit unseren Pop-up-Stores schaffen wir eine direkte Begegnung mit unserer Markenwelt. Besucher:innen können Materialien, Farben und Wohnwelten nicht nur sehen, sondern unmittelbar erleben und sich persönlich beraten lassen. Damit setzen wir einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von LOBERON", sagt Geschäftsführer Christian Bühring.Während der Laufzeit sind Community-Events und weitere Formate geplant. Sie bieten Raum für neue Impulse, Austausch und gemeinsame Erlebnisse."The Home of Joy & Light"Die Gestaltung der Stores wird von "The Home of Joy & Light" geprägt. Gerade in der Vorweihnachtszeit rückt das Zuhause in den Fokus - als Ort, an dem man sich wohlfühlt, zur Ruhe kommt und zusammenfindet.Licht schafft dabei Atmosphäre und setzt Räume, Möbel und Accessoires stimmungsvoll in Szene. Das Herzstück der Inszenierung bildet eine raumgreifende Schleife. Sie steht für die Freude des Schenkens und führt durch die Wohnwelten - von der Inspiration zur Idee.Fließende Stoffe, sanfte Lichtstimmungen und sorgfältig komponierte Szenen laden zum Verweilen ein. So werden die Stores zu Orten, an denen Besucher:innen Ideen für ihr eigenes Zuhause entdecken können.Das Sortiment: Weihnachten, Klassiker und neue LieblingsstückeDer Sortimentsschwerpunkt liegt auf der festlichen Jahreszeit und verbindet Weihnachtsdekoration mit den charakteristischen LOBERON Wohnwelten. Zu entdecken sind unter anderem:- LOBERON Klassiker und ausgewählte Neuheiten- Die neue Weihnachtskollektion ab 15.10.2026 sowie eine kuratierte und exklusive Designerkooperation- Festlich gedeckte Tische und stilvolle Tischaccessoires- Weihnachtskugeln, Kränze und Weihnachtsschmuck- Kerzen und stimmungsvolle Lichtobjekte- Möbel und Accessoires für das Wohnzimmer und weitere RäumeDie Zusammenstellung folgt dem LOBERON Total-Look-Konzept: Einzelstücke, Materialien, Farben und Licht verbinden sich zu atmosphärischen Wohnwelten. So präsentiert der Store nicht nur Produkte, sondern gibt Anregungen für das eigene Zuhause.Die Pop-up-Stores im ÜberblickMünchen: Viktualienmarkt 6, 80331 München, 477 qm, Montag bis Mittwoch 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag 10.00 Uhr bis 20.00 UhrHamburg: Mönckebergstraße 19, 20095 Hamburg, 255 qm, Montag bis Samstag 10.00 Uhr bis 19.00 UhrLaufzeit für beide Standorte: 01.10.2026 bis 30.01.2027Über LOBERONLOBERON hat sich in den letzten 14 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in neun Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- und Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der besondere LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.Pressekontakt:LOBERON GmbHJulia Neumannjulia.neumann@loberon.com | press@loberon.comOriginal-Content von: LOBERON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175841/6347467