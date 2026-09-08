Um gegen Reiseübelkeit vorzugehen, mussten Android-Nutzer bislang immer auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen. Jetzt gibt es eine hauseigene Lösung gegen das Problem. Wie Bubbles helfen und was Nutzer alles einstellen können. Übelkeit im Auto, im Bus, manchmal auch im Zug - viele haben damit zu kämpfen. Die Problemwurzel des auch als Reise- oder Bewegungskrankheit (Kinetose) bezeichneten Phänomens gründet auf den vielen, oft unerwarteten Bewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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