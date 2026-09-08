Berlin (ots) -
Der Unternehmerverband Brandenburg-Berlin hat sich besorgt geäußert über den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt.
Verbands-Präsident Burkhardt Greiff sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Die AfD hat eine klare Programmatik. Sie will raus aus der EU, raus aus dem Euro. Sie will die Freizügigkeit der Arbeitskräfte einschränken. Das ist eine ganz klare Linie gegen die Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft." Diese beruhe auf einer starken Industrie und einer sozialen Marktwirtschaft, so Greiff weiter.
Er fürchtet, dass ganze Industriezweige sterben würden. Vor allem der Mittelstand sei hier in Gefahr. "Unternehmen werden in Nachbarländer oder ins Ausland gehen, um da neue Existenzen aufzubauen", sagte Greiff.
In Potsdam findet heute der 8. Ostdeutsche Unternehmertag statt. Dabei beraten Unternehmen sowie Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Verwaltungen unter anderem auch über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und die Auswirkungen.
Das Interview können Sie hier hören: https://ots.de/mzy2Nc
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6347493
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Verbands-Präsident Burkhardt Greiff sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Die AfD hat eine klare Programmatik. Sie will raus aus der EU, raus aus dem Euro. Sie will die Freizügigkeit der Arbeitskräfte einschränken. Das ist eine ganz klare Linie gegen die Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft." Diese beruhe auf einer starken Industrie und einer sozialen Marktwirtschaft, so Greiff weiter.
Er fürchtet, dass ganze Industriezweige sterben würden. Vor allem der Mittelstand sei hier in Gefahr. "Unternehmen werden in Nachbarländer oder ins Ausland gehen, um da neue Existenzen aufzubauen", sagte Greiff.
In Potsdam findet heute der 8. Ostdeutsche Unternehmertag statt. Dabei beraten Unternehmen sowie Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Verwaltungen unter anderem auch über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und die Auswirkungen.
Das Interview können Sie hier hören: https://ots.de/mzy2Nc
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