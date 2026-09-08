Janus Henderson Global HYFA Paris-aligned Climate Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.09.26
|IE000JL9SXXX
|106,205.00
|USD
|0
|1,307,821.11
|12.3141
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.09.26
|IE000BQ3SXXX
|3,719,099.00
|SEK
|0
|425,978,604.45
|114.5381
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.09.26
|IE000LSFKXXX
|694,406.00
|GBP
|0
|7,026,616.81
|10.119
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.09.26
|IE000LH4DXXX
|6,276,556.00
|EUR
|0
|71,817,142.38
|11.4421
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