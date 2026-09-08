Eine Aktie, eine Option: So wird aus einer Trading-Idee ein konkreter Options-Trade - Kostenloses Webinar heute um 10:00 Uhr

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Eine Aktie, eine Option: So wird aus einer Trading-Idee ein konkreter Options-Trade

Wie findet man eine attraktive Aktie - und wie lässt sich daraus eine nachvollziehbare Optionsstrategie entwickeln? Genau darum geht es in der Webinarreihe "Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht". Statt komplizierter Theorie, unzähliger Kennzahlen und schwer verständlicher Optionsmodelle steht die praktische Umsetzung im Mittelpunkt.

David Pieper nimmt eine aktuell interessante Aktie unter die Lupe und zeigt Schritt für Schritt, worauf es bei der charttechnischen Analyse ankommt. Wo liegen wichtige Unterstützungen und Widerstände? Welches Szenario erscheint besonders interessant - und welche Option könnte dazu passen? Anschließend erläutert er den konkreten Aufbau des Trades, die Auswahl von Laufzeit und Basispreis sowie die möglichen Chancen und Risiken.

Die Teilnehmer erleben damit den gesamten Entscheidungsprozess: von der ersten Analyse über die Wahl der passenden Strategie bis zum fertigen Options-Trade. Auch das Risiko- und Positionsmanagement kommt nicht zu kurz. Zum Abschluss bleibt ausreichend Zeit für Fragen und den direkten Austausch mit David Pieper.

Seien Sie heute live dabei und erfahren Sie, wie sich aus einer einzelnen Aktie mit einer klar strukturierten Optionsstrategie eine spannende Handelsidee entwickeln lässt.

Dienstag, 08.09.26, 10:00 Uhr

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Risikohinweis

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