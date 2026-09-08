Volkswagen steht in China weiter unter ordentlich Druck. Der Wettbewerb ist härter geworden, heimische Hersteller reagieren schneller auf Trends und gerade bei Software, digitalen Funktionen und neuen Fahrzeugkonzepten war VW in den vergangenen Jahren oft einen Schritt zu spät. Inzwischen versucht der Konzern deutlich stärker, Entwicklung und Entscheidungen direkt vor Ort zu verlagern und sich dabei enger an chinesischen Kunden zu orientieren. Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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