Bei Rheinmetall sieht der Chart aktuell wieder deutlich schwächer aus. Im August hatte sich die Aktie nach der heftigen Korrektur noch einmal ordentlich gefangen und war vom Bereich um 900 € bis über 1.170 € gestiegen. Damit lag der Kurs zeitweise wieder über einer großen Volumenzone und das Bild sah erstmal wieder wesentlich freundlicher aus. Diese Stärke konnte Rheinmetall aber nicht halten, der Kurs ist erneut abgedreht und bewegt sich inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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