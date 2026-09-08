Die SAP-Aktie notiert nach ihrer kräftigen Erholung wieder bei rund 182 €. Bis zur Marke von 200 € fehlen damit knapp +10%. Ausgerechnet die kritische UBS hält dieses Niveau mit einem Kursziel von 201 € für erreichbar. Am Dienstagabend stellt sich Vorstandschef Christian Klein den Investoren - und muss erklären, warum der Softwarekonzern bei künstlicher Intelligenz nicht ins Hintertreffen gerät. UBS warnt - erhöht aber das Kursziel UBS stufte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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