Bad Rothenfelde (ots) -Studie "Gesundheit auf dem Teller" veröffentlicht: Jung und Alt erkennen die Bedeutung von Ernährung auf das Wohlbefinden / Expertenbegleitung durch Ernährungsforscher Prof. Dr. Tilman Grune und Spitzenkoch Holger StrombergErnährung wird von vielen Menschen als aktives Instrument zur Beeinflussung von Gesundheit und Lebensqualität verstanden. Die Deutschen achten viel stärker auf ihre Ernährung als noch vor einigen Jahren und setzen je nach Alter klare Prioritäten. Dies ist das zentrale Ergebnis der dritten Generationenstudie, die die heristo aktiengesellschaft herausgegeben hat. Die Studie "Gesundheit auf dem Teller - Proteine, Longevity und die neue Erwartung an Lebensmittel", für die heristo 2.000 Menschen aus Deutschland im Alter von 16 bis 69 Jahren befragen ließ, liefert fünf gesellschaftlich relevante Erkenntnisse, die Aufschluss darüber geben, wie die Deutschen - von der Generation Z bis zu den Babyboomern - über das Zusammenspiel von Ernährung und Gesundheit denken:1) Lebensmittel statt Medikamente: Ernährung wird klar als Hebel für Gesundheit verstanden.Die Studie zeigt: Die Menschen wollen Gesundheit eher über Lebensmittel als über Medikamente beeinflussen. 74 Prozent stimmen zu, dass die eigene Ernährung einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat, und 75 Prozent sagen, sie achten heute stärker auf ihre Ernährung als noch vor einigen Jahren. Auf der anderen Seite scheint es ein Problem der Umsetzung in den Alltag zu geben: Nur 45 Prozent geben an, dass sie es leicht finden, sich im Alltag gesund zu ernähren. Dieses Spannungsfeld zeigt das Potenzial, das für Hersteller in praktikablen, nachvollziehbaren und vertrauenswürdigen Angeboten liegt (s. Grafik 1).2) Alltagsküche schlägt Shake: Protein ist mehr als ein Sportlerthema.Insgesamt halten rund 49 Prozent proteinreiche Ernährung für wichtig; gleichzeitig bevorzugen 66 Prozent proteinreiche Alltagslebensmittel gegenüber zusätzlichen Proteinpräparaten - mit Unterschieden bei den Altersgruppen (s. Grafik 2). Das spricht klar für eine "Food first"-Logik statt einem supplementgetriebenen Trend. Die wichtigsten Proteinquellen sind Eier, Fleisch und Milchprodukte, danach folgen Fisch, Nüsse/Samen und Hülsenfrüchte. Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Generationen vor allem bei der Frage, wofür Proteine gebraucht werden: Jüngere sehen in Protein vor allem ein Sport- und Performance-Thema, Ältere sehen es stärker als Erhalts- und Healthy-Aging-Thema.3) Gesund alt werden beginnt nicht erst mit 60: Longevity ist längst kein Thema nur für Ältere.Der großen Mehrheit von 86 Prozent ist das Ziel wichtig, möglichst lange gesund zu leben, und Ernährung wird dabei als relevanter Hebel verstanden. 55 Prozent würden entsprechende Produkte kaufen, die dazu beitragen. Bei den 16- bis 29-Jährigen liegt das Kaufinteresse sogar bei 60 Prozent. Darin zeigt sich, dass Longevity keinesfalls ein Seniorenthema ist, sondern definitiv ein Generationenthema. Auch wenn die geistige und körperliche Fitness erwartungsgemäß bei älteren Befragten eine viel größere Rolle spielt (89 bzw. 83 Prozent), sind diese beiden Aspekte auch bei den Jüngeren die am häufigsten genannten Faktoren für gesundes Altern (66 bzw. 71 Prozent). Auch in der Gruppe der Generation Z gibt mehr als jeder Zweite an, dass Aspekte wie guter Schlaf, der Erhalt eines gesunden Gewichts oder ein stabiles Immunsystem wichtig für Longevity sind.4) Ärzte und Apotheken schlagen Influencer als Informationsquelle: Vertrauen als wichtigste Währung entscheidet über die AkzeptanzÄrzte und Apotheker sind für die Befragten die vertrauenswürdigsten Informationsquellen (53 Prozent), gefolgt von Freunden/Familie und Verbraucherorganisationen. Herstellerwebsites und Medienberichte spielen zwar eine Rolle, liegen aber im Vertrauen deutlich dahinter. Interessant: Soziale Medien und Influencer (14 Prozent) liegen zusammen mit direkter Werbung der Hersteller am Ende des Rankings der vertrauenswürdigen Quellen (s. Grafik 3). Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) wünschen sich mehr unabhängige Informationsquellen zu Nahrungsergänzungsmitteln, Supplements und gesundheitsbezogenen Lebensmitteln. Nur 39 Prozent fühlen sich ausreichend über Nebenwirkungen informiert. Daraus folgt: Der Markt verlangt nicht nur Produkte mit Zusatznutzen, sondern Transparenz und Glaubwürdigkeit.5) Nicht um jeden Preis: Die Zahlungsbereitschaft für Produkte mit Gesundheitsnutzen hat ihre Grenzen.Die Studie zeigt: Die Zahlungsbereitschaft für gesundheitlichen Zusatznutzen ist vorhanden, aber begrenzt. Die meisten Befragten würden bis zu 5 Prozent mehr zahlen, höhere Aufpreise von 10 Prozent oder mehr werden deutlich seltener akzeptiert. Als stärkstes Zahlungsargument gelten natürliche Zutaten, gefolgt von gesundem Altern, weniger Zucker, hohem Proteingehalt, Darmfreundlichkeit und wissenschaftlich belegtem Nutzen. Gleichzeitig steigt mit dem Alter der Anteil derjenigen, die für solche Produktversprechen keinen Aufpreis akzeptieren wollen. Auch hier offenbart die heristo-Studie deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Diese Ergebnisse setzen klare Leitplanken für Positionierung und Kommunikation. Gesundheitsnutzen kann Mehrwert stiften, darf aber preislich und argumentativ nicht überzogen wirken."Wir verstehen die Ergebnisse dieser Studie auch als klaren Auftrag an uns als Hersteller von Lebensmitteln. Die Verbraucher sind anspruchsvoll und messen der Ernährung eine wichtige Bedeutung mit Blick auf ihre Gesundheit zu. Ob es Proteine sind oder andere Faktoren, die zu einer gesunden Ernährung oder einem gesunden Altern beitragen: Auch wenn die Anforderungen von jungen und älteren Menschen teilweise stark voneinander abweichen, sind sie sich doch einig darin, dass sie sich Lebensmittel wünschen, die ihnen helfen, diese Ziele zu erreichen", sagt Studienleiter Jörn Leogrande, Bereichsleiter Corporate Communications & Innovation von heristo. Begleitet wurde die Studie von Prof. Dr. Tilman Grune, Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung, und Spitzenkoch Holger Stromberg. Für Prof. Dr. Tilman Grune zeigt die Studie vor allem die Diskrepanz zwischen der Bedeutung von Ernährung und fehlenden Informationen darüber, wie man sich gesund ernährt. "Diese Umfrage unterstreicht, dass der Ernährung in der Bevölkerung alters- und geschlechtsübergreifend eine zentrale Rolle bei der Gesunderhaltung beigemessen wird. Breite Teile der befragten Gruppen sehen sich jedoch nicht ausreichend informiert." Für den Experten ist außerdem bemerkenswert, dass die Bereitschaft, einen höheren Preis für gesunderhaltende Produkte zu zahlen, sehr begrenzt ist - ungeachtet der Tatsache, dass die Menschen diese Eigenschaft wichtig finden. Holger Stromberg betont: "Die Studie zeigt: Die Menschen sind bereit für bessere Ernährung." Das Thema Gesundheit und Ernährung sei inzwischen in der Breite angekommen. "Früher war gesunde Ernährung oft ein Thema für bestimmte Milieus. Heute beschäftigt es alle Generationen." Für die Hersteller von Lebensmitteln eröffne das Chancen, sei aber zugleich eine herausfordernde Aufgabe: "Die Menschen werden kritischer. Sie drehen Packungen um, lesen Zutatenlisten, vergleichen Nährwerte. Und sie fragen sich: Ist das wirklich gut für mich."Über die StudieFür die Studie "Gesundheit auf dem Teller - Proteine, Longevity und die neue Erwartung an Lebensmittel" hat die heristo aktiengesellschaft im Mai 2026 eine repräsentative Kantar-Befragung von 2.000 in Deutschland lebenden Menschen im Alter von 16 bis 69 Jahren in Auftrag gegeben. Ziel ist es, mehr zu erfahren über die Unterschiede der Generationen in Bezug auf das Zusammenspiel von Ernährung und Gesundheit. Dazu wurden die Befragten unterschieden in die vier Generationen - Generation Z (16 bis 29 Jahre), Generation Y (30 bis 44 Jahre), Generation X (45 bis 59 Jahre) und Babyboomer (69 bis 70 Jahre). Die Studie reiht sich ein in die bisherigen Generationenbarometer von heristo mit den Schwerpunkten Food (2024) und Pet Food (2025). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite (https://www.heristo.de/de/generationsbarometer-medizin-auf-dem-teller) der heristo aktiengesellschaft.ExpertenbegleitungDie Studie wurde begleitet von Prof. Dr. Tilman Grune und Holger Stromberg. Prof. Dr. Tilman Grune ist Universitätsprofessor für Physiologische Chemie und Zelluläre Biochemie an der Fakultät Chemie der Universität Wien und Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE). Als Autor beschäftigt er sich unter anderem mit der Forschungsfrage "Was essen wir in der Zukunft?" und der Frage, welche Auswirkungen die Ernährung auf das Altern hat. Holger Stromberg ist Spitzenkoch, arbeitete in mehreren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Häusern und war Koch und Ernährungscoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Als Buchautor und Ernährungsexperte beschäftigt er sich heute mit den Themen gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit.Pressekontakt:Jörn LeograndeBereichsleiterCorporate Communications & InnovationParkstraße 44 - 46,49214 Bad RothenfeldeTel.: 05424 / 299 485jleogrande@heristo.comChristian WolframEngel & Zimmermann GmbHLeibstraße 5185540 HaarTel.: 089 / 893 5 633info@engel-zimmermann.deOriginal-Content von: heristo aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177981/6347518