Leipzig/Erfurt (ots) -Thüringens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Mario Voigt, die Vize-Ministerpräsidentin und Parteivorsitzende von "Thüringen.Gerecht" Katja Wolf sowie der Fraktionschef der Linken im Thüringer Landtag Christian Schaft diskutieren bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, dem 9. September, um 20.15 Uhr im Livestream und auf mdr.de/fakt-ist. Im MDR-Fernsehen läuft die Sendung ab 20.45 Uhr.Es sind stürmische Zeiten in der Thüringer Landespolitik: Erst verlassen drei BSW-Abgeordnete die Landtagsfraktion und gründen eine neue Partei, dann treten zehn weitere Parlamentarier aus dem BSW aus. Die Brombeer-Koalition ist Geschichte und CDU-Ministerpräsident Mario Voigt kämpft wegen Plagiatsvorwürfen um seine Glaubwürdigkeit.Wie geht es weiter mit der Thüringer Regierung? Welchen Kurs schlägt die neue Partei "Thüringen.Gerecht" ein? Auf welche politischen Kompromisse muss sich die CDU einlassen, wenn sie weiter regieren will? Und wird Ministerpräsident Mario Voigt die unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten überhaupt berücksichtigen können?Diese und andere Fragen diskutieren in der von Lars Sänger moderierten Sendung der Thüringer Ministerpräsident und CDU-Landeschef Mario Voigt, die Vize-Ministerpräsidentin und Parteivorsitzende von "Thüringen.Gerecht" Katja Wolf, der Fraktionschef der Linken im Thüringer Landtag Christian Schaft sowie der Politikwissenschaftler Prof. Oliver Lembcke und die Verfassungsjuristin Dr. Barbara Bushart."Fakt ist! Aus Erfurt - Das BSW-Beben in Thüringen - Kippt die Koalition?"Mittwoch, 09.09.2026, 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist (https://www.mdr.de/video/livestreams)Mittwoch, 09.09.2026, 20.45 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6347524