Die Maklergruppe Aventus hat den führenden Mittelstandsmakler Veritas übernommen und baut gleichzeitig seine Kompetenz im Bereich der betrieblichen Vorsorge aus. Gemeinsam mit dem CPP-Zukauf im April stehen die Zeichen in diesem Bereich klar auf Expansion. Die Maklergruppe Aventus mit Sitz in Frankfurt am Main hat die Veritas Assekuranzmakler GmbH aus Korschenbroich übernommen. Damit gewinnt die Gruppe einen weiteren leistungsstarken Partner mit Fokus auf den regionalen Mittelstand. Den vollständigen Artikel lesen ...
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