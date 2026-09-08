BÖRSE AKTUELL: Ölpreis nähert sich der 100-Dollar-Marke pro Barrel | USDJPY bricht erneut ein (08.09.2026)

Die internationalen Finanzmärkte zeigen sich zu Beginn des Handelstags überwiegend optimistisch. Treiber der Entwicklung sind vor allem Stärkezeichen aus dem Halbleitersektor sowie Bewegungen an den Rohstoffmärkten und im Devisenbereich.

Börsen News aus Asien und den USA: Chip-Sektor treibt die Indizes

An den asiatischen Handelsplätzen zeichnen sich klare Gewinne ab. Der breit gefasste MSCI Asia Pacific Index legte um 0,3 - zu. Besonders stark präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem Plus von knapp 2,54 - Zu den maßgeblichen Kurstreibern gehörten die Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics, die von einer anhaltend hohen Nachfrage im Halbleiterbereich profitierten.

Auch die US-Futures signalisieren einen freundlichen Auftakt: Die Terminkontrakte des Nasdaq 100 verzeichnen ein Plus von rund 0,2 %.

Rohstoffe - Kryptos: Kupfer auf Rekordhoch, Rohöl zieht an

Die Rohstoffmärkte zeigen sich von zwei Seiten:

Rohöl (Brent): Die Brent-Futures (OIL) legten um knapp 1 - zu und notierten wieder über der Marke von 98 US-Dollar pro Barrel. Neben robusten Käufen aus China stützten Spekulationen über eine bevorstehende Einigung zwischen dem Iran und dem Oman bezüglich der Schifffahrt durch die Straße von Hormus die Kurse.

Die Brent-Futures (OIL) legten um knapp 1 - zu und notierten wieder über der Marke von 98 US-Dollar pro Barrel. Neben robusten Käufen aus China stützten Spekulationen über eine bevorstehende Einigung zwischen dem Iran und dem Oman bezüglich der Schifffahrt durch die Straße von Hormus die Kurse. Edelmetalle: Der US-Dollar geriet leicht unter Druck (Dollar-Index -0,1 - Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 4,77 - Der schwächere Dollar verlieh Edelmetallen Rückenwind: Gold stieg um 0,5 - auf rund 4.440 US-Dollar je Unze, während Silber ein Plus von 0,8 - verzeichnete.

Der US-Dollar geriet leicht unter Druck (Dollar-Index -0,1 - Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 4,77 - Der schwächere Dollar verlieh Edelmetallen Rückenwind: Gold stieg um 0,5 - auf rund 4.440 US-Dollar je Unze, während Silber ein Plus von 0,8 - verzeichnete. Industriemetalle: Kupfer setzte seine Rekordjagd den zweiten Handelstag in Folge fort und erreichte ein neues Allzeithoch von 14.617 US-Dollar pro Tonne. Hauptgründe sind Sorgen vor verknapptem Angebot sowie potenzielle US-Zölle auf raffiniertes Kupfer.

Kupfer setzte seine Rekordjagd den zweiten Handelstag in Folge fort und erreichte ein neues Allzeithoch von 14.617 US-Dollar pro Tonne. Hauptgründe sind Sorgen vor verknapptem Angebot sowie potenzielle US-Zölle auf raffiniertes Kupfer. Agrarrohstoffe: Weizen-Futures (WHEAT) starteten eine Erholung und legten um 4 - zu, nachdem die Preise in den drei vorangegangenen Sitzungen um rund 10 - von etwa 7,90 auf 7,30 US-Dollar pro Scheffel eingebrochen waren.

Weizen-Futures (WHEAT) starteten eine Erholung und legten um 4 - zu, nachdem die Preise in den drei vorangegangenen Sitzungen um rund 10 - von etwa 7,90 auf 7,30 US-Dollar pro Scheffel eingebrochen waren. Krypto-Märkte: Bitcoin verzeichnete den zweiten Verlusttag in Folge. Nach dem Rücksetzer von der Marke bei 80.000 US-Dollar testet die Kryptowährung aktuell die Unterstützung bei 78.500 US-Dollar....

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