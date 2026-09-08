Am Ölmarkt zeichnet sich derzeit eine ungewöhnliche Situation ab: Nicht unbedingt Rohöl ist das knappste Gut, sondern die Fähigkeit, daraus Diesel, Benzin und Heizöl herzustellen. Raffinerieausfälle im Nahen Osten, massive ukrainische Angriffe auf russische Anlagen und Transportprobleme haben das Angebot an raffinierten Produkten erheblich verknappt. Gleichzeitig können große Rohöltanker die höheren Transportkosten durch die Straße von Hormus wesentlich besser verkraften als die kleineren Tanker, mit denen Diesel und Benzin transportiert werden.
Das Resultat ist ein zweigeteilter Markt: Rohöl bleibt verfügbar, während insbesondere Diesel immer knapper und teurer wird. Wir eröffnen in der Termin-Börse daily heute drei Longpositionen, heißt drei Profiteure. Mit einem KLICK HIER geht es direkt zur aktuellen Ausgabe vom 08.09.2026.
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