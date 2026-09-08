München (ots) -- Jessica und Olaf bereiten sich auf ihr zweites Kind vor- Punk Paddy denkt über einen Neustart im Osten nach- Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 8. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die Sozialreportage kehrt zurück und begleitet bereits bekannte sowie neue Gesichter, die in den ärmsten Regionen Deutschlands leben. Für Jessica und Olaf dreht sich in Hamburg vieles um die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes. Während sie sich um die Ausstattung für das Baby kümmern, bringt ein Termin beim Frauenarzt Sorgen mit sich. Punk Paddy fühlt sich bei seinem Aufenthalt im Osten so wohl, dass er über einen Neuanfang nachdenkt und sich auf ein leerstehendes Haus beworben hat. Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 8. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Jessica und Olaf freuen sich auf ihr zweites Kind. Dank einer Möbelspende steht das Bettchen bereits, nun fehlt noch die weitere Einrichtung. Olaf hat dafür schon einen Plan: Er möchte selbst ein Regal bauen. Auch beruflich sieht der 55-Jährige eine neue Möglichkeit. Ein Job auf dem Hamburger Dom könnte für ihn infrage kommen. Das Glück des Paares wird jedoch getrübt, als sie bei einem Frauenarzttermin eine beunruhigende Nachricht erhalten. Am Herzen des Babys sei ein Knoten entdeckt worden. Jessica versucht, Ruhe zu bewahren, während Olaf sich große Sorgen macht.Punk Paddy ist allein im Osten Deutschlands unterwegs und verbringt Zeit in Altenburg. Dort zieht er inzwischen einen Neubeginn in Betracht. Besonders ein leerstehendes Haus interessiert ihn, für das er sich bereits beworben hat. Welche Folgen ein möglicher Umzug für seine Beziehung mit Jasmin hat, verdrängt Paddy noch.In Witten beginnt für Mike ein neuer Abschnitt. Nach längerer Arbeitslosigkeit hat der Familienvater einen Security-Job bekommen. Ein anderes Problem begleitet die Familie jedoch weiterhin: Seit einem Diebstahlversuch ist das Steuergerät ihres Autos defekt. Das benötigte Ersatzteil hat Mike bereits besorgt, auf den Elektriker wartet er allerdings seit Wochen. In Gelsenkirchen kommt unterdessen Bewegung in Dieters Suche nach seinen leiblichen Eltern. Die Adoptionsvermittlung in Herzogenrath bei Aachen lädt ihn zu einem persönlichen Gespräch ein. Seine gute Freundin Rena begleitet ihn zu dem Termin. Kann Dieter mehr über seine Herkunft erfahren?Auch Elke beschäftigt die Frage, wie es für sie weitergeht. Ihre Wohnung in Gelsenkirchen ist gekündigt, eine andere Unterkunft hat sie bislang nicht gefunden. An den Reiseplänen mit Freundin Dagmar hält sie dennoch fest: Der zweite gemeinsame Urlaub in Tunesien soll stattfinden. In Bremerhaven werden mit Bina und Sabine zwei neue Frauen begleitet. Bina lebt allein in einer spärlich eingerichteten Wohnung und möchte möglichst bald umziehen. Dabei kann sie auf Sabine zählen, die selbst mit wenig Geld auskommt und ihre Freundin unterstützt.Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 8. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Madame Zheng.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz, Rot, Gold - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-rot-gold)Über "Hartz, Rot, Gold":Die Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" begleitet verschiedene Menschen, die in zwei der ärmsten Regionen Deutschlands leben: dem Ruhrgebiet und dem "Zwei-Städte-Staat" Bremen-Bremerhaven. Die Menschen hier haben eines gemeinsam: Sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6347539