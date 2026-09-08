Berlin (ots) -Die ABOK GmbH präsentiert auf der IFA 2026 in Berlin Lösungen für Energiespeicherung, Balkonkraftwerke und mobile Stromversorgung. Am Stand H2.2-179 in Halle 2.2 zeigt das in Deutschland ansässige Unternehmen unter anderem das Balkonkraftwerkspeichersystem Brio, die mobilen Energiespeicher Elux und Ark sowie faltbare Solarmodule der Asp-Serie.Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf dem intelligenten Energiemanagement. Dabei werden unter anderem Erzeugung, Ladezustand des Speichers und Strombedarf im Haushalt berücksichtigt. Überschüssiger Solarstrom kann so tagsüber gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt flexibel genutzt werden.Mit der zunehmenden Verbreitung von Balkonkraftwerken in europäischen Haushalten gewinnt die Frage an Bedeutung, wie sich selbst erzeugter Solarstrom effizienter nutzen lässt. Batteriespeicher können dazu beitragen, die zeitliche Differenz zwischen der Stromerzeugung am Tag und dem Verbrauch am Morgen oder Abend auszugleichen. Unter geeigneten Bedingungen lässt sich dadurch der Eigenverbrauch erhöhen und der Strombezug aus dem öffentlichen Netz reduzieren.Im Bereich Balkonkraftwerke präsentiert ABOK insbesondere die Brio-Serie. Der Brio S verfügt über eine Speicherkapazität von 2.880 Wh, unterstützt eine Eingangsleistung von bis zu 3.200 W sowie vier MPPT-Eingänge. Durch eine modulare Erweiterung kann die Speicherkapazität auf bis zu 14.400 Wh erhöht werden.Der Brio A bietet eine Speicherkapazität von 1.958,4 Wh und eine bidirektionale AC-Leistung von 1.200 W. Die konkrete Ausgangsleistung, Netzanbindung und Nutzung richten sich nach der jeweiligen Produktkonfiguration sowie den geltenden technischen, sicherheitsrelevanten und regulatorischen Anforderungen.Auch das intelligente Energiemanagement ist ein zentraler Bestandteil des Messeauftritts. Ziel ist es, Eigenerzeugung, Speicherung und tatsächlichen Energiebedarf im Haushalt besser aufeinander abzustimmen.Jessica Zhang, Overseas Sales Managerin bei ABOK, erklärte im Rahmen von "TechTalk @ Reseller Park" auf der IFA:"Unser Ziel ist es, Solarstromerzeugung, Energiespeicherung und den tatsächlichen Stromverbrauch im Haushalt besser miteinander zu vernetzen. Wird tagsüber erzeugte Solarenergie gespeichert und bei Bedarf wieder genutzt, kann der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms erhöht werden. Mit unseren Lösungen für Balkonkraftwerke, Heimspeicher und mobile Stromversorgung möchten wir unterschiedliche Nutzungsszenarien möglichst flexibel abdecken."Für mobile Anwendungen präsentiert ABOK außerdem die Produktreihen Elux und Ark. Die Elux-Serie umfasst Speicherkapazitäten von 1.024 Wh bis 4.096 Wh bei einer AC-Ausgangsleistung von 1.800 W bis 4.000 W. Je nach Modell eignen sich die Geräte unter anderem für die Stromversorgung im Haushalt, für Garten- und Arbeitsgeräte sowie für Camping und Wohnmobile.Für Anwendungen mit höherem Leistungs- und Kapazitätsbedarf ist die Ark-Serie vorgesehen. Der Ark 3600 bietet 3.840 Wh Kapazität und 3.600 W Ausgangsleistung. Der Ark 7200 Plus erreicht eine Kapazität von 9.792 Wh bei einer Ausgangsleistung von bis zu 7.200 W.Ergänzt wird das Portfolio durch faltbare monokristalline Solarmodule der Asp-Serie mit 200 W und 400 W Leistung. Sie können mit Energiespeichern kombiniert werden und ermöglichen eine Erzeugung und Speicherung beispielsweise beim Camping, auf Reisen mit dem Wohnmobil oder weiteren mobilen Einsätzen. Technische Eigenschaften, Kompatibilität und zulässige Einsatzbedingungen richten sich nach den Angaben des jeweiligen Produkts.Über ABOK GmbHDie ABOK GmbH ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Energie- und Speicherlösungen. Das Unternehmen baut auf mehr als zehn Jahren Branchenerfahrung seiner Muttergesellschaft im Energie- und Speicherbereich auf und bietet Lösungen für Balkonkraftwerke, Haushalts- und mobile Energiespeicherung sowie solare Energieversorgung.ABOK verfolgt das Ziel, Photovoltaik, Energiespeicherung und intelligentes Energiemanagement stärker miteinander zu vernetzen. Für den europäischen Markt will das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, Installationsbetrieben und Technologiepartnern weiter ausbauen und seine lokale Markt- und Serviceposition stärken.IFA 2026Messe BerlinHalle 2.2 | Stand H2.2-179Pressekontakt:H&L Solutions GmbHPR & Media Relations | Leo WangE-Mail: leo.wang@hl-sol.deOriginal-Content von: ABOK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183278/6347536