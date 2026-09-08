Fragst du dich auch, warum der Ölpreis trotz der Dauerkrise an der Straße von Hormus nicht komplett durch die Decke geschossen ist (heute lag die Sorte Brent immerhin bei 98 US-Dollar)? Tim Gould, seines Zeichens Chief Energy Economist der Internationalen Energieagentur (IEA), gab gestern dazu bei der jährlichen Botschafterinnen- und Botschafterkonferenz in Wien eine simple und prägnante Antwort: Wegen China!Zwar hätten auch die Bypass-Routen, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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