DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets

Kahl am Main (pta000/08.09.2026/09:05 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets an der SINGULUS TECHNOLOGIES AG - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Gremien

Kahl am Main, den 08. September 2026

Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, ("Triumph"), hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass die von Triumph gehaltenen Aktien in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) an einen europäischen Investor veräußert werden sollen. Der entsprechende Vertrag wurde auskunftsgemäß beiderseitig unterzeichnet und steht nun noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen staatlichen Gremien in China.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 08, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)