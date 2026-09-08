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Dow Jones News
08.09.2026 09:39 Uhr
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PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets

DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets

Kahl am Main (pta000/08.09.2026/09:05 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, unterzeichnet Vertrag mit europäischem Investor zur Veräußerung des Aktienpakets an der SINGULUS TECHNOLOGIES AG - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Gremien

Kahl am Main, den 08. September 2026

Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, ("Triumph"), hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass die von Triumph gehaltenen Aktien in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) an einen europäischen Investor veräußert werden sollen. Der entsprechende Vertrag wurde auskunftsgemäß beiderseitig unterzeichnet und steht nun noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen staatlichen Gremien in China.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788851100475 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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