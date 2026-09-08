Märkte im Rückwärtsgang, Japanische Zinserwartungen belasten Anleger

Der DAX startet am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Handelsbeginn schwächer. Die US-Märkte bestärken dieses Sentiment und liegen vorbörslich alle leicht unter gestrigem Handelsschluss. Der japanische Nikkei 225 schloss den Handel nach Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan und einem festeren Yen deutlich im Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger stehen die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten. Steigende Ölpreise schüren die Sorge, dass der bereits rückläufige Inflationsdruck wieder zunehmen könnte. Marktteilnehmer befürchten daher, dass Zentralbanken geplante Zinssenkungen verschieben oder sogar erneut eine restriktivere Gangart einschlagen könnten. Zusätzliche Impulse kamen aus Japan. Dort sorgten robuste Lohndaten und eine besser als erwartete Wirtschaftsentwicklung für Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan. Entsprechend gerieten der Nikkei und weitere asiatische Leitindizes unter Druck.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Unter den meistbeachteten Einzelwerten steht heute Novartis im Mittelpunkt. Die Aktie notiert vorbörslich deutlich schwächer. Auslöser ist eine enttäuschende Studienmeldung zum Wirkstoff Delpacibart Etedesiran gegen Myotone Dystrophie Typ 1. Die Harbor-Studie verfehlte ihr Hauptziel, womit erneut Zweifel am kommerziellen Potenzial des erst kürzlich übernommenen Programms aufkommen. Für Investoren wiegt die Nachricht schwer, da Novartis für die Übernahme von Avidity Biosciences rund 12 Milliarden US-Dollar investiert hatte.
Ebenfalls im Blickfeld steht Leica Camera. Das Unternehmen meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um 3,8 Prozent auf 573 Millionen Euro. Belastet wurde das Geschäft durch geopolitische Unsicherheiten, Wechselkurseffekte und eine schwächere Nachfrage im wichtigen US-Markt. Positiv bewertet wird dagegen die weiterhin profitable Entwicklung sowie das Wachstum in den Bereichen Mobile und Sportoptik. Zudem berichtet Leica von einer erfolgreichen Markteinführung des neuen Leitzphone-Modells.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG31J9
|7,49
|26642,09376 Punkte
|34,72
|Open End
|DAX
|Bull
|UR2NEL
|3,29
|25630,00 Punkte
|82,36
|Open End
|Gold
|Bull
|UR2M9L
|5,83
|4385,00 USD
|66,44
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN8DR3
|18,41
|24074,747776 Punkte
|13,96
|Open End
|Silber
|Bull
|UN25QP
|9,45
|55,358421 USD
|6,03
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Qiagen N.V.
|Put
|UR00A2
|6,51
|40,00 EUR
|2,21
|15.12.2027
|Nasdaq-100
|Call
|UN33KQ
|1,05
|30300,00 Punkte
|58,64
|18.09.2026
|DAX
|Call
|UG7GJJ
|0,51
|26600,00 Punkte
|84,56
|18.09.2026
|IREN Limited
|Call
|UR1FPY
|5,44
|60,00 USD
|3,21
|13.01.2027
|Intel Corp.
|Call
|UR1N1H
|0,53
|95,00 USD
|8,89
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN9J0S
|1,98
|45,601981 EUR
|4
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UG51FT
|1,88
|52,115598 EUR
|7
|Open End
|Robinhood Markets Inc.
|Long
|UN4AGY
|2,30
|97,711231 USD
|5
|Open End
|Adidas AG
|Long
|HC281K
|2,93
|98,42226 EUR
|3
|Open End
|Eckert & Ziegler SE
|Long
|HD9NZZ
|5,29
|6,29 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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