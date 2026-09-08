London (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am Donnerstag die Leitzinsen um 25 Basispunkte anhebt und den Einlagensatz damit auf 2,50% erhöht, so Josefina Rodriguez, Economist, Investment Strategy Group bei Vanguard.ies entspreche den Erwartungen der Märkte. Die aktualisierten Projektionen der EZB-Volkswirte dürften eine Kombination aus stärkerem Wirtschaftswachstum, einer kurzfristig niedrigeren Inflation und einem hartnäckigeren mittelfristigen Inflationsausblick aufgrund höherer Energiepreise zeigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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