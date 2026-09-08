Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einem Anstieg auf 37,2 Punkte im August liegt der Deka-EZB-Kompass den vierten Monat in Folge über der kritischen Marke von 25 Punkten, so die Analysten der DekaBank.Er lege der EZB damit nahe, die Leitzinsen bei dieser Sitzung um 25 Basispunkte anzuheben. Ein solcher Schritt werde allgemein erwartet, nachdem der EZB-Rat seine Entscheidung vom Juli als eine Art Zinspause charakterisiert habe und eine eindeutige Verbesserung des Inflationsausblicks seitdem ausgeblieben sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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