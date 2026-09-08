Ende August hat KAILAS FUGA, die Trailrunning-Marke von KAILAS, eine in China ansässige professionelle Outdoor-Marke, ihre erste europäische Filiale in Chamonix, Frankreich, eröffnet. Als erste direkt von KAILAS betriebene internationale Filiale verschafft der neue Standort der Marke nicht nur eine direkte Präsenz auf dem europäischen Markt, sondern markiert auch eine neue Etappe in der globalen Expansion nach jahrelangen Investitionen in Produkte, Veranstaltungen, Sportler und internationale Vertriebskanäle hin zu stärker lokalisierten Aktivitäten und einer intensiveren Markenentwicklung.

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Kailas eröffnet ersten europäischen Store in Chamonix

KAILAS wurde 2003 gegründet und gehört zu den drei weltweit führenden Marken für Klettersport mit einem umfassenden Sortiment. In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat das Unternehmen seine Fachkompetenz durch Produktentwicklung, Zusammenarbeit mit Profisportlern, Veranstaltungen und Tests unter realen Bedingungen am Berg ausgebaut. Vom Bergsteigen über Fels- und Eisklettern bis hin zum Trailrunning hat KAILAS schrittweise ein Produktportfolio für zahlreiche Bergsportarten entwickelt. Die kontinuierlichen Bemühungen um professionelle Exzellenz sind der Grund, warum KAILAS internationale Märkte erschließen und mit etablierten globalen Outdoor-Marken konkurrieren kann. Ende 2024 verfügte KAILAS über mehr als 300 Verkaufsstellen im Ausland, kooperierte mit 107 Spitzensportlern weltweit und organisierte allein oder in Zusammenarbeit mit anderen jährlich mehr als 200 Veranstaltungen. Diese Investitionen wurden nicht getätigt, um von einem bestimmten Markttrend zu profitieren, sondern dienen der Verfolgung eines langfristigen Ziels.

Für KAILAS war die Wahl von Chamonix nicht einfach nur die Entscheidung, eine Filiale im Ausland zu eröffnen. Chamonix ist ein bedeutendes Reiseziel für Outdoor- und Trailrunning-Aktivitäten sowie ein zentraler Treffpunkt für professionelle Läufer, Outdoor-Marken und Communities aus aller Welt. Anlässlich des Finales der UTMB World Series 2026 werden sich hier erneut Elite-Trailrunner aus aller Welt versammeln. Die Eröffnung der ersten in eigener Regie betriebenen internationalen Filiale an diesem wichtigen Zentrum der globalen Bergkultur ist ein Beweis für die professionelle Positionierung und die Umsetzung der langfristigen internationalen Strategie von KAILAS.

Der Store versteht sich nicht einfach als traditioneller Verkaufsraum, sondern als "FUGA Basecamp", das Sportler, Läufer und die lokale Outdoor-Community miteinander verbindet. Anlässlich der Eröffnung organisiert KAILAS Produkterlebnisse, den Austausch zwischen Sportlern und Trailrunning-Aktivitäten, an denen mehr als 80 Athleten des FUGA-Teams und des FUGA Mountain Clubs teilnehmen, die an den Veranstaltungen UTMB, TDS, CCC, OCC und ETC teilnehmen. Gleichzeitig feiert der neue FUGA EX PRO G in Chamonix sein Debüt und stellt so eine direkte Verbindung zwischen Produktentwicklung, Profisportlern und realen Bergumgebungen her.

Von der Einführung von Produkten auf ausländischen Märkten über den Aufbau internationaler Netzwerke mit Sportlern und Veranstaltungen bis hin zur Etablierung einer eigenen, direkt geführten internationalen Präsenz: KAILAS entwickelt sich von der bloßen Vermarktung seiner Produkte im Ausland hin zu einer tieferen Verankerung im globalen Ökosystem für Bergsport. Für KAILAS ist der Wettbewerb mit führenden internationalen Marken ein ständiger Test der fachlichen Kompetenz und des langfristigen Engagements. Der Aufbau einer Präsenz in Chamonix bedeutet den Einstieg in einen ausgereiften, hochprofessionellen und anspruchsvollen Markt, in dem Produkte, Sportler und die tatsächliche Leistungsfähigkeit langfristig auf die Probe gestellt werden. Die Entscheidung für Chamonix ist im Kern eine Fortsetzung der langjährigen Unternehmensphilosophie von KAILAS nicht einfach nur um des Auslandsmarktes willen ins Ausland zu gehen, sondern dorthin zu gehen, wo professioneller Sport wirklich stattfindet.

In Zukunft wird KAILAS weiterhin auf seine Produktkompetenz aufbauen, über Sportler und Veranstaltungen Kontakte knüpfen und seine Leistungsfähigkeit in realen Bergumgebungen unter Beweis stellen, um so die langfristigen Beziehungen zu den Bergsport-Communities auf der ganzen Welt zu vertiefen. Der FUGA-Store in Chamonix ist daher mehr als nur ein neuer Verkaufsstandort: Er ist das greifbare Ergebnis jahrelanger Investitionen in Europa und ein neues Zeichen für das Engagement von KAILAS, schwierige und sinnvolle Arbeit zu leisten, die Zeit braucht.

Über KAILAS

KAILAS wurde 2003 gegründet und hat sich zu einer der weltweit führenden Marken für Kletter- und Bergsport entwickelt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Bergsport und die Erforschung der Berge voranzutreiben und gleichzeitig leistungsstarke Outdoor-Ausrüstung für Sportler und passionierte Enthusiasten anzubieten.

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