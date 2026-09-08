DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Rally in Seoul fällt zusammen - Ölpreis zieht an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien ist es am Dienstag querbeet nach unten gegangen mit den Indizes. Im Handelsverlauf trübte sich die Stimmung ein, woran die weiter steigenden Ölpreise Anteil gehabt haben dürften. Brent-Öl nähert sich angesichts der unverändert fragilen Lage um die Straße von Hormus der 100-US-Dollar-Marke. Zuletzt kostete es 1,7 Prozent mehr und zwar 98,66 Dollar. Der Iran droht, auf die wirtschaftliche Kriegsführung der USA mit einer maritimen Sperrzone quer durch den Persischen Golf zu reagieren, während von Iran unterstützte Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien die Spannungen um die regionalen Energieversorgung weiter verschärfen.

Einen spektakulären Richtungswechsel vollzog die seit einigen Monaten sehr volatile Börse in Seoul. Der stark technologielastige Kospi ging nach drei Tagen mit Kursgewinnen mit einem Minus von 0,6 Prozent aus dem Handel, weit unter seinem Tageshoch, mit dem er klar über 2 Prozent im Plus gelegen hatte. Die Rally der Chipaktien vom Vortag war zunächst weitergegangen, kühlte sich im späten Handel aber stark ab. SK Hynix retteten ein Plus von 1,3 Prozent aus dem Tag, bei Samsung Electronics waren es 0,5 Prozent. Hanmi Semiconductor stiegen um 2,7 Prozent.

Der japanische Topix rutschte um 1,8 Prozent ab, trotz eines positiven Konjunktursignals: Das japanische BIP-Wachstum wurde für das zweite Quartal auf annualisiert 1,4 Prozent von in erster Lesung 1,1 Prozent nach oben revidiert. Laut Marktteilnehmern nährte das aber zugleich Spekulationen über eine Zinserhöhung. Dazu trug auch bei, dass der BIP-Deflator für das zweite Quartal mit 2,6 Prozent bestätigt wurde, also weiter über dem Zielwert von rund 2 Prozent der japanischen Notenbank liegt. Außerdem beschleunigte sich das Lohnwachstum von 4,0 Prozent im Juni auf 4,7 Prozent im Juli. Entsprechend zog der zuletzt bereits stark erholte Yen weiter an. Der Dollar kostete zuletzt 153,75 Yen.

In Südkorea wurde unterdessen das BIP-Wachstum im zweiten Quartal mit 3,7 Prozent bestätigt. Das nominale BIP wuchs dabei so kräftig wie seit 47 Jahren nicht mehr dank starker Halbleiterexporte und Investitionen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.

An den chinesischen Börsen tat sich weniger: Shanghai schloss 0,2 Prozent höher, Hongkong lag im dortigen Späthandel 0,3 Prozent im Minus. In Shanghai stützte, dass die chinesischen Exporte im August im Jahresvergleich wie von Ökonomen erwartet um 25 Prozent stark zulegten. Zugleich stiegen auch die Importe kräftig um 28,2 Prozent und fielen ebenso stärker aus als gedacht. Das nährte Hoffnungen auf eine anziehende Konsumnachfrage.

In Australien fiel der S&P/ASX-200 um 1,0 Prozent, nachdem nun veröffentlichte Daten darauf hinwiesen, dass das australische Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche auf ein Sechs-Wochen-Tief gefallen war. Belastet wurde die Stimmung durch die wachsende Sorge, dass die Zentralbank bis zum Jahresende noch bis zu zwei weitere Zinserhöhungen durchsetzen könnte.

Bei den Einzelwerten ging es außerhalb Südkoreas bei Chipaktien nach der Rally am Vortag überwiegend nach unten. In Tokio verloren Advantest 1,6 und Renesas 4,6 Prozent, sowie Murata Manufacturing sogar 7,3 Prozent. Kioxia kamen um 3,5 Prozent zurück. In Hongkong büßten Hua Hong Grace 3,5 Prozent ein und SMIC 4,4 Prozent. In Taipeh zogen TSMC dagegen um 0,4 Prozent leicht an.

In Sydney legten Santos um 0,7 Prozent zu mit der Nachricht, sich mit Totalenergies auf den Kauf einer zusätzlichen Beteiligung von 3,3 Prozent an einem Flüssigerdgasprojekt geeinigt zu haben.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.920,80 -1,0 +2,4 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.165,63 -1,8 +19,0 08:00 Kospi (Seoul) 6.954,52 -0,6 +65,0 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.339,74 -0,3 -1,1 10:00 Shanghai-Composite 3.940,55 +0,2 -0,7 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.759,15 -0,6 +24,0 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.672,49 +0,8 -22,8 10:00 KLCI (Malaysia) 1.712,22 -0,2 +1,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:14 % YTD EUR/USD 1,1620 -0,0 1,1621 1,1613 -1,1 EUR/JPY 178,76 -0,4 179,38 181,01 -2,9 EUR/GBP 0,8583 +0,0 0,8582 0,8585 -1,5 USD/JPY 153,83 -0,3 154,35 155,85 -1,8 USD/KRW 1.346,30 +0,1 1.344,63 1.343,40 -6,5 USD/CNY 6,7106 0,0 6,7108 6,7109 -4,0 USD/CNH 6,7104 +0,0 6,7092 6,7102 -3,8 USD/HKD 7,8407 +0,0 7,8394 7,8388 +0,8 AUD/USD 0,7211 -0,1 0,7215 0,7214 +8,1 NZD/USD 0,5855 -0,4 0,5878 0,5872 +1,7 BTC/USD 78.332,30 -1,2 79.249,35 79.631,53 -10,7 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 94,17 +2,9 2,69 91,48 Brent/ICE 98,73 +1,8 1,73 97,00 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.404,95 +0,0 0,28 4.404,67 Silber 66,28 +0,2 0,14 66,14 Platin 1.825,42 -0,1 -1,02 1.826,44 (Angaben ohne Gewähr)

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September 08, 2026 03:23 ET (07:23 GMT)

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