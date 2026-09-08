

EQS-Media / 08.09.2026 / 09:55 CET/CEST

Smartbroker startet gebührenfreies Altersvorsorgedepot mit ETF-Kostenerstattung* und drei Varianten des Standarddepots zur Wahl - Voranmeldung ab sofort möglich



Berlin, 8. September 2026 - Die Smartbroker AG macht private Altersvorsorge besonders kostengünstig - und startet ab sofort die Voranmeldung: Ihr Altersvorsorgedepot (AVD) kommt ohne Depot-, Sparplan- und Smartbroker-Orderprovisionen sowie mit einer ETF-Kostenerstattung* für Standard-Altersvorsorgedepots. Die Konditionen sind ab heute öffentlich, eine Voranmeldung für das Altersvorsorgedepot ist ab sofort in der SMARTBROKER+ App möglich. Mit dem gesetzlichen Start der staatlichen Förderung am 1. Januar 2027 können Anlegerinnen und Anleger dann ohne Verzögerung gefördert fürs Alter investieren: https://www.smartbrokerplus.de/de-de/altersvorsorgedepot/



Das Angebot:

Beim Altersvorsorgedepot von SMARTBROKER+ fallen dauerhaft keine depotseitigen Gebühren an - das ist das Preismodell des Angebots: 0 € Depotgebühr

0 € Sparplankosten*

0 € Smartbroker-Orderprovisionen für Käufe und Verkäufe*

0 € laufende ETF-Kosten (TER) im Standarddepot in den ersten drei Jahren*

Damit fließt praktisch alles, was Kundinnen und Kunden einzahlen, in die Altersvorsorge statt in Gebühren. Die laufenden Produktkosten, die bei ETFs sonst an den Fondsanbieter gehen, erstattet SMARTBROKER+ im Standarddepot drei Jahre lang. Wer darüber hinaus mit mindestens 15 Trades pro Kalenderjahr im Smartbroker+ Hauptdepot aktiv ist, erhält die Erstattung auch danach - beides nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen. *



Drei Varianten des Standarddepots statt eines: Wahlfreiheit bei den Weltindizes

SMARTBROKER+ startet mit drei Varianten des Standarddepots. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen globalen Aktienindizes - MSCI World, MSCI ACWI und FTSE All-World - und können ihre Vorsorge auf Wunsch unkompliziert auf zwei Standarddepots aufteilen. Zum Einsatz kommen ETFs großer und etablierter Anbieter am Markt. Die laufenden Produktkosten der Standarddepots bewegen sich im niedrigen zweistelligen Basispunktbereich - überwiegend unterhalb von 0,15 Prozent pro Jahr. SMARTBROKER+ berechnet darauf keine eigenen depotseitigen Gebühren; die laufenden Produktkosten werden in den ersten drei Jahren erstattet, bei aktiver Nutzung des Hauptdepots auch darüber hinaus.*



Freies Altersvorsorgedepot: volle Auswahl für Selbstentscheider

Neben den drei Varianten des Standarddepots bietet SMARTBROKER+ das Altersvorsorgedepot auch als freie Variante an. Selbstentscheider investieren hier in ein breites Anlageuniversum innerhalb der gesetzlich zugelassenen Produktpalette und tragen ausschließlich die laufenden Kosten des jeweils gewählten Produkts. Auch im freien Altersvorsorgedepot gilt: 0 € Depotgebühr, 0 € Sparplankosten und 0 € Ordergebühren bei Ausführung über gettex*.



Ab sofort vormerken lassen - zum 1. Januar 2027 gefördert loslegen

Wer fürs Alter vorsorgen will, sollte so früh wie möglich starten - denn beim langfristigen Vermögensaufbau zählt jeder Tag, an dem das Geld investiert ist. Bestandskundinnen und -kunden können sich für ihr Altersvorsorgedepot bereits heute direkt in der SMARTBROKER+ App vormerken lassen, sodass es zum gesetzlichen Start am 1. Januar 2027 einsatzbereit ist. Neukundinnen und Neukunden eröffnen einfach ein kostenloses SMARTBROKER+ Depot, können schon jetzt im Hauptdepot mit dem Vermögensaufbau beginnen - etwa mit einem ETF-Sparplan - und sich parallel für ihr Altersvorsorgedepot vormerken lassen. So sichern sie sich die Konditionen von Anfang an.



"Altersvorsorge muss günstig und einfach sein - deshalb verzichten wir bei unserem Altersvorsorgedepot auf Depot-, Sparplan- und Smartbroker-Orderprovisionen und erstatten die laufenden ETF-Kosten in den Standarddepots. Damit senken wir zwei große Hürden: hohe Kosten und Kompliziertheit", sagt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, der sich über Jahre persönlich und öffentlich für die Reform der privaten Altersvorsorge eingesetzt hat. "Und gerade bei den Kosten liegt mehr Hebel, als viele denken: Über Jahrzehnte entscheidet jeder Basispunkt spürbar über die Rendite mit. Was nach wenig klingt - 0,2 Prozent im Jahr - summiert sich über 40 Jahre auf rund 16.000 Euro weniger Endvermögen, fast neun Jahre Sparen umsonst. Bei uns bleibt dieses Geld, wo es hingehört: beim Sparer. Der Gesetzgeber hat den Rahmen geschaffen - niemand sollte jetzt noch warten. Wer fürs Alter vorsorgen will, kann sich für sein Altersvorsorgedepot heute vormerken lassen und zum Jahreswechsel loslegen."



Über SMARTBROKER+

SMARTBROKER+ ist die Brokerage-Plattform der börsennotierten Smartbroker Holding AG und verbindet günstige Konditionen mit einem breiten Angebot. Über App und Web handeln Anlegerinnen und Anleger Aktien, ETFs, Zertifikate und weitere Derivate, Anleihen, Fonds und Kryptowerte - Aktien, ETFs und Zertifikate für 0 € Ordergebühr über gettex (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen), Fonds grundsätzlich ohne Ausgabeaufschlag, dazu über 10.000 Sparpläne ohne Ausführungsgebühr ab 1 € Sparrate. Das Depot ist kostenlos und mit rund 30 Handelsplätzen - darunter die meisten deutschen Börsen inklusive Xetra sowie die wichtigsten Auslandsbörsen - bietet SMARTBROKER+ eine Auswahl, die im Neobroker-Segment ihresgleichen sucht. Die Stiftung Warentest zeichnete SMARTBROKER+ wiederholt aus, zuletzt in Finanztest 12/2025 als Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Zur Smartbroker Holding AG gehört zudem das Finanzportal wallstreet-online.de, eines der reichweitenstärksten Börsenportale im deutschsprachigen Raum. So verbindet das Unternehmen redaktionelle Finanzkompetenz und eine große Anleger-Community mit einem eigenen, preisgünstigen Brokerage-Angebot.



Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt das Angebot und seine Konditionen dar und enthält keine Anlageberatung oder individuelle Empfehlung. Anlagen in ETFs und andere kapitalmarktabhängige Produkte unterliegen Wertschwankungen; Verluste bis hin zum Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Ob ein Altersvorsorgedepot geeignet ist, hängt von den persönlichen Anlagezielen, der Risikotragfähigkeit und dem Anlagehorizont ab.*Alle Angaben zu 0 € Ordergebühren verstehen sich zzgl. marktüblicher Spreads und etwaiger Zuwendungen. In den Standard-Altersvorsorgedepots sind sämtliche Orders unabhängig vom Ordervolumen ohne Smartbroker-Ordergebühr. Im freien Altersvorsorgedepot gilt dies für Orders ab 500 € Ordervolumen bei Ausführung über gettex; für Orders unter 500 € fällt ein Mindermengenzuschlag von 1 € je Order an. Die ETF-Kostenerstattung gilt für die Standard-Altersvorsorgedepots bis 25.000 € Anlagevolumen und nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen. Ab dem vierten Jahr setzt die weitere Erstattung mindestens 15 Trades pro Kalenderjahr im Smartbroker+ Hauptdepot voraus. Smartbroker+ kann die Aktion vorzeitig beenden. Maßgeblich sind die Teilnahmebedingungen unter [Link]. ** Modellrechnung: Sparrate 150 € pro Monat (entspricht dem geförderten Höchstbetrag von 1.800 € pro Jahr) über 40 Jahre bei einer angenommenen Bruttorendite von 6 % p.a. Ohne laufende Kosten ergibt sich rechnerisch ein Endkapital von rund 299.000 €. Bei laufenden Kosten von 0,20 Prozentpunkten pro Jahr verbleibt rechnerisch eine Nettorendite von 5,8 % p.a.; das Endkapital sinkt in diesem Beispiel auf rund 283.000 €, also um rund 16.000 €. Zum Vergleich: Beim gesetzlichen Kostendeckel von 1 % p.a. wären es in dieser Modellrechnung rund 229.000 €. Staatliche Zulagen, Steuereffekte, Produkt- und Marktentwicklungen sowie individuelle Kosten oder Entgelte sind in der Rechnung nicht berücksichtigt. Modellwerte sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Pressekontakt

Matthias Thieme · Head of Communications

presse@smartbroker-holding.de · T: +49 (0)30 275776144



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Emittent/Herausgeber: Smartbroker Holding AG

Schlagwort(e): Finanzen



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