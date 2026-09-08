München (ots) -Hohe Umsätze, ein profitables Unternehmen und ausreichend Einkommen - trotzdem kann die Baufinanzierung für Selbstständige deutlich komplizierter werden als für Angestellte. Denn Banken schauen bei Unternehmern und Freiberuflern wesentlich tiefer in die Zahlen. Gerade auf dem hochpreisigen Münchner Immobilienmarkt kann das zum Problem werden. Worauf kommt es bei der Finanzierung also wirklich an?Wer angestellt ist, kann sein Einkommen gegenüber einer Bank meist vergleichsweise einfach belegen: Arbeitsvertrag und Gehaltsabrechnungen liefern schnell ein nachvollziehbares Bild. Bei Selbstständigen sieht die Prüfung anders aus. Hier will die Bank verstehen, wie stabil sich das Unternehmen entwickelt hat, welches Einkommen sich aus den Geschäftszahlen belastbar ableiten lässt und ob die gewünschte Kreditrate dauerhaft tragbar erscheint. Dafür prüft sie Bilanzen sowie weitere Unternehmens- und Einkommensunterlagen. Selbst hohe Umsätze oder ein gutes Einkommen führen deshalb nicht automatisch zur gewünschten Finanzierung. Gerade auf dem Münchner Immobilienmarkt kann das zum Problem werden, wenn Verkäufer oder Makler kurzfristig Klarheit über die Finanzierung erwarten. "Die Anforderungen der Banken an Selbstständige sind in den vergangenen Jahren umfangreicher geworden. Eine unvollständige oder schlecht vorbereitete Finanzierungsanfrage kann deshalb schnell zu Verzögerungen oder einer Ablehnung führen", erklärt Zlatko Maticevic, Inhaber von ZM Finanzen."Entscheidend ist zunächst, die wirtschaftliche Situation sauber einzuordnen und herauszufinden, welche Banken zum konkreten Fall passen", so Zlatko Maticevic weiter. Mit ZM Finanzen hat er sich auf Baufinanzierungen in München und einem Umkreis von etwa 70 bis 80 Kilometern spezialisiert und betreut dabei gezielt auch Selbstständige, Unternehmer und Freiberufler. Die Finanzierungsbranche kennt Zlatko Maticevic bereits seit vielen Jahren: Von 2016 bis 2025 war er als selbstständiger Handelsvertreter für die Bausparkasse Schwäbisch Hall tätig. Seit Januar 2025 arbeitet er vollständig selbstständig als freier Vermittler. Als dieser beschäftigt er sich heute intensiv mit den Bilanzen und Unternehmenszahlen seiner selbstständigen Kunden. Dadurch kann er früh einschätzen, welche Banken für eine Finanzierung infrage kommen und wo mögliche Hürden liegen. Ergänzend zu seiner täglichen Arbeit bildet er sich regelmäßig in fachlichen Webinaren weiter.Warum Bilanzen bei der Baufinanzierung entscheidend werdenWie eine Bank die wirtschaftliche Situation eines Selbstständigen bewertet, hängt wesentlich von den vorliegenden Unternehmenszahlen ab. Bilanzen und weitere Unterlagen zeigen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und welches Einkommen sich daraus belastbar für die Finanzierung ableiten lässt. Fehlen wichtige Dokumente oder werden die vorhandenen Zahlen nicht richtig eingeordnet, kann deshalb selbst eine wirtschaftlich gute Ausgangslage bei der Finanzierung zum Problem werden."Nach meiner Erfahrung übernehmen manche Vermittler selbstständige Kunden nur ungern, weil die Prüfung mehr Aufwand verursacht und ein sicherer Umgang mit Bilanzen und unternehmerischen Zahlen gefragt ist", sagt Zlatko Maticevic. Für ihn gehört genau diese Prüfung deshalb zu einer fundierten Beratung von Selbstständigen. Dabei geht es nicht darum, Unterlagen lediglich an eine Bank weiterzuleiten. Vielmehr muss der Vermittler erkennen, welche Zahlen für die Kreditprüfung relevant sind und wie sich daraus die wirtschaftliche Situation des Kunden nachvollziehbar einordnen lässt.Wie ZM Finanzen die passende Bank für Selbstständige auswähltWie wichtig die richtige Einordnung der Unternehmenszahlen ist, zeigt sich auch bei der Auswahl der Bank. Denn Kreditinstitute können dieselben selbstständigen Einkünfte unterschiedlich bewerten. Während eine Bank bestimmte Einkünfte in der benötigten Höhe anerkennt, kann eine andere bei derselben wirtschaftlichen Ausgangslage zu einem anderen Ergebnis kommen. ZM Finanzen prüft deshalb nicht möglichst viele Banken auf einmal, sondern grenzt anhand der wirtschaftlichen Situation und der vorhandenen Unterlagen zunächst ein, welche Kreditinstitute für den jeweiligen Fall sinnvoll infrage kommen. Eine Absage der Hausbank bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass das Immobilienvorhaben grundsätzlich nicht finanzierbar ist.Auch ein günstiger Zinssatz, der über eine Finanzierungsplattform zunächst automatisch berechnet wird, ist nicht zwangsläufig die beste Wahl. Entscheidend ist, ob die jeweilige Bank die unternehmerischen Einkünfte in ausreichender Höhe berücksichtigt und bereit ist, die gewünschte Finanzierung auf dieser Grundlage tatsächlich umzusetzen. ZM Finanzen legt deshalb Wert darauf, nicht lediglich automatisch berechnete Konditionen zu vergleichen, sondern Angebote einzuholen, bei denen sich das Kreditinstitut bereits mit dem konkreten Fall beschäftigt hat.In München kann gute Vorbereitung wertvolle Zeit sparenWie wichtig diese Vorbereitung ist, zeigt sich spätestens dann, wenn eine konkrete Immobilie ins Spiel kommt. Gerade in München können hohe Kaufpreise zu entsprechend großen Finanzierungssummen führen, während Verkäufer oder Makler mitunter kurzfristig Klarheit darüber erwarten, ob der Kauf finanziert werden kann. Für Selbstständige kann es dann zum Problem werden, wenn Bilanzen und weitere wirtschaftliche Unterlagen erst noch zusammengesucht und geprüft werden müssen. Wer sich frühzeitig darum kümmert, schafft deshalb bessere Voraussetzungen, um bei einer passenden Immobilie schnell reagieren zu können.Liegen die wesentlichen Unterlagen bereits vor, kann Zlatko Maticevic nach seiner praktischen Erfahrung häufig früh einschätzen, welche Banken für die Finanzierung infrage kommen. Bei ausreichend vollständigen Dokumenten erhält ZM Finanzen häufig innerhalb von ein bis zwei Werktagen mehrere konkrete Angebote verschiedener Kreditinstitute. Das ist jedoch keine Garantie für eine Finanzierung oder bestimmte Konditionen, da jede Bank unter anderem Einkommen, Eigenkapital, Immobilie, Unternehmenszahlen und die persönliche Situation individuell prüft.Selbstständigkeit muss kein Nachteil bei der Baufinanzierung seinDass Banken bei Selbstständigen genauer hinschauen, bedeutet allerdings nicht zwangsläufig schlechtere Finanzierungsmöglichkeiten. "Selbstständigkeit allein ist für mich kein Grund, eine Baufinanzierung als schwierig einzustufen. Entscheidend ist, was wirtschaftlich hinter dem jeweiligen Fall steht", sagt Zlatko Maticevic abschließend.Diesen Ansatz verfolgt er auch mit ZM Finanzen, wo er gezielt Selbstständige, Unternehmer und Freiberufler bei der Baufinanzierung im Raum München begleitet. Ist ein Unternehmen wirtschaftlich gut aufgestellt, sind nach seiner Erfahrung unter passenden Voraussetzungen auch Konditionen möglich, die mit denen von Angestellten vergleichbar sind. Welche Konditionen eine Bank tatsächlich anbietet, hängt jedoch immer von der individuellen Kreditprüfung ab.Sie sind selbstständig und möchten eine Immobilie in München oder der Umgebung finanzieren, stoßen bei Banken aber immer wieder auf Hürden? Dann lassen Sie Ihre Finanzierungsmöglichkeiten von Zlatko Maticevic und ZM Finanzen (http://www.zmfinanzen.de) prüfen und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:ZM FinanzenZlatko MaticevicBaufinanzierungsexperteE-Mail: info@zmfinanzen.deWeb: www.zmfinanzen.deOriginal-Content von: Zlatko Maticevic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183175/6347563