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Am Ölmarkt zeichnet sich derzeit eine ungewöhnliche Situation ab: Nicht unbedingt Rohöl ist das knappste Gut, sondern die Fähigkeit, daraus Diesel, Benzin und Heizöl herzustellen. Raffinerieausfälle im Nahen Osten, massive ukrainische Angriffe auf russische Anlagen und Transportprobleme haben das Angebot an raffinierten Produkten erheblich verknappt. Gleichzeitig können große Rohöltanker die höheren Transportkosten durch die Straße von Hormus wesentlich besser verkraften als die kleineren Tanker, mit denen Diesel und Benzin transportiert werden. Das Resultat ist ein zweigeteilter Markt: Rohöl bleibt verfügbar, während insbesondere Diesel immer knapper und teurer wird.Die offensichtlichen Gewinner sind Raffineriekonzerne wie VALERO ENERGY, MARATHON PETROLEUM oder PHILLIPS 66. Doch hier gibt es ein Problem: Die Aktienkurse haben die Entwicklung längst entdeckt und sind teilweise regelrecht davongelaufen. Wir gehen deshalb eine Stufe tiefer und suchen nach den klassischen "Schaufelverkäufern" des Raffineriebooms. Wenn Sie täglich neue EMpfehlungen suchen, dann ist die Termin-Börse daily genau das richtige für Sie: börsentäglich suchen wir für Sie Unternehmen, die bei anderen unter dem Radar bleiben. Probieren Sie es aus ().