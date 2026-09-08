München (ots) -- 79 Prozent der E-Auto-Besitzer waren mit ihrem Stromer schon im Urlaub- 55 Prozent würden auch ein mindestens 500 Kilometer entferntes Urlaubsziel ansteuern- Hohe Spritpreise beeinflussen bei 44 Prozent der Deutschen die Reisepläne- E-Auto-Besitzer planen ihre Reise anders: 37 Prozent erstellen eine Playlist - bei Verbrennerfahrern nur 16 ProzentAb in den Urlaub! Auch elektrisch kein Problem: 79 Prozent der E-Auto-Besitzer waren bereits mit ihrem Fahrzeug im Urlaub. Und 94 Prozent von ihnen können sich vorstellen, dies auch künftig zu tun. Das zeigt eine neue, repräsentative Umfrage der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH. Alphabet ist einer der führenden Anbieter für Unternehmensmobilität und Teil der BMW Group.Auch die Fahrt von längeren Strecken gehört für viele E-Auto-Fahrer inzwischen zur Urlaubsplanung. Mehr als die Hälfte von ihnen würde mit dem eigenen Fahrzeug ein mindestens 500 Kilometer entferntes Urlaubsziel ansteuern: 55 Prozent halten eine solche Distanz für akzeptabel - 2024 waren es noch acht Prozentpunkte weniger. 39 Prozent würden ein Ziel in 500 bis 1.000 Kilometern Entfernung ansteuern, 16 Prozent sogar eines über 1.000 Kilometer hinaus. Reichweite? Mit den aktuellen Modellen längst kein Thema mehr! So ermöglichen beispielsweise die Fahrzeuge der Neuen Klasse von BMW Entfernungen von 800 bis 900 Kilometern.Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass E-Autos zunehmend in das Leben ihrer Besitzer integriert sind. Das gilt auch für Menschen, die bislang noch kein E-Auto fahren. Denn fast drei Viertel aller befragten Unter-30-Jährigen können sich einen Urlaub mit dem E-Auto vorstellen, während dieser Gedanke nur bei 43 Prozent der Über-60-Jährigen vorhanden ist.Wie sich Spritpreise auf die Nutzung von E-Fahrzeugen auswirkenInsgesamt bleibt das Auto für die Fahrt in den Urlaub das wichtigste Verkehrsmittel. Fast zwei Drittel der Befragten bevorzugen es für ihre Urlaubsreise. Gleichzeitig verändert sich die Urlaubsplanung. Für 31 Prozent der Autobesitzer war der Anstieg der Spritpreise ein Grund, die eigenen Reisepläne zu ändern. Auffällig: Fast die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen, deren Urlaubspläne sich geändert haben, nennt die gestiegenen Spritpreise als Ursache.Mit 34 Prozent überlegt schon mehr als ein Drittel, wegen der gestiegenen Preise für Benzin und Diesel im Urlaub ein E-Auto zu nutzen oder anzumieten. Dabei ist die Gen Z im Vergleich mit anderen Altersgruppen am aufgeschlossensten. 62 Prozent sagen, sie hätten zumindest darüber nachgedacht, 40 Prozent wollen für die Ferien ein E-Auto sicher oder zumindest sehr wahrscheinlich nutzen."Individualmobilität ist unverändert gefragt - auch im Sommerurlaub. Dabei ist der Umstieg auf E-Mobilität für immer mehr Autobesitzerinnen und -besitzer, aber auch Unternehmen hinsichtlich ihrer Flotten, ein relevanter Schritt", sagt Uwe Hildinger, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Alphabet Deutschland. "Die Treiber sind vielfältig: Eine kontinuierlich steigende Modellvielfalt, die Reduzierung von CO2-Emissionen, aber auch wirtschaftliche Aspekte spielen eine Rolle. Vor dem Hintergrund der hohen Treibstoffkosten kann der Umstieg auf ein E-Fahrzeug signifikante Einsparungen im direkten Vergleich mit sich bringen. Wir beraten daher immer mehr Unternehmen dabei, die Möglichkeiten zu identifizieren."Playlist oder nicht? Der Unterschied zwischen Verbrenner- und E-Auto-UrlaubBei der Vorbereitung des Urlaubs zeigen sich unterschiedliche Gewohnheiten je nach Antriebsart. Besonders anschaulich wird das beim Thema Musik: So erstellen 37 Prozent der E-Auto-Fahrer eine Playlist für die Reise. Bei ihren Pendants bei den Verbrennern zeigen nur 16 Prozent Interesse daran, sich vorab um das musikalische Unterhaltungsprogramm zu kümmern. Auch bei der Routenplanung gibt es unterschiedliche Gewohnheiten. Während 58 Prozent der E-Auto-Fahrer ihre Reiseroute vor dem Start festlegen, sind es bei Besitzern von Benzinern oder Dieseln nur 46 Prozent.Über AlphabetAlphabet ist einer der global führenden Leasing- und Full-Service-Anbieter für Fahrzeuge aller Marken. Als Mehrmarkenanbieter innerhalb der BMW Group entwickelt Alphabet herstellerunabhängig ganzheitliche Produkte und Services für die Unternehmensmobilität. Das 1997 in Großbritannien gegründete Unternehmen betreut heute über 800.000 Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge in 38 Ländern; davon rund 174.000 in Deutschland. Neben individueller Beratung und Finanzierung bietet der Dienstleister innovative Business-Mobility-Lösungen: Die Alphabet E-Mobility-Lösung bringt Elektromobilität als umfassendes Komplettpaket in den Fuhrpark. Lösungen für Langzeitmiete und Auto Abo sichern durchgehend flexible Mobilität. Die kostenlose Alphabet App dient als persönlicher Mobilitätsberater für unterwegs.Alphabet Deutschland steht seinen Kunden bundesweit in acht Geschäftsstellen (inkl. Behörden und Sonderkunden) zur Seite. Als Unternehmen der BMW Group erfüllt Alphabet dieselben hohen Qualitäts- und Prozessstandards wie der Mutterkonzern. Der Hauptsitz befindet sich in München.Weitere Informationen finden Sie auf: www.alphabet.deLinkedIn: https://ots.de/MwHH4uFacebook: https://www.facebook.com/alphabetbusinessmobilityPressekontakt:Alphabet DeutschlandLena Meyer Alexander HeinPR Manager+49 89 99822-513lena.me.meyer@alphabet.deP.E.R. Agency GmbHAlexander HeinUnit Director+49 40 253185-148alphabet.de@per-agency.comOriginal-Content von: Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108625/6347577