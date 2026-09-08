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MERACH stellt den UltraWalk W60 Plus vor - ein Laufband, das speziell für das moderne Zuhause und das Homeoffice entwickelt wurde



08.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Ausgestattet mit einem bürstenlosen-Motor, der für eine Betriebsdauer von bis zu 15.000 Stunden ausgelegt ist, einem leisen Laufgeräusch von 53 dB, einer elektronischen Neigungsverstellung und integrierten Unterhaltungsfunktionen bringt MERACH sein neues Flaggschiff unter den Walking-Pads erstmals nach Europa. Während der Einführungsphase gibt es einen Frühbucherrabatt in Höhe von 80 €. BERLIN, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- MERACH feiert am ersten Tag der IFA Berlin 2026 die Europa-Premiere des UltraWalk W60 Plus. Das UltraWalk W60 Plus wurde für Menschen entwickelt, die mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren möchten, insbesondere beim Arbeiten von zu Hause aus. Es vereint einen langlebigen bürstenlosen Motor, einen leisen Betrieb, eine elektronische Neigungsverstellung und eine großzügige Lauffläche in einem kompakten Design. Der UltraWalk W60 Plus kann in Europa bis zum 20. September 2026 zum Early-Bird-Preis von 379,99 € vorbestellt werden - eine Ermäßigung gegenüber der UVP von 459,99 €. Entwickelt, um alltägliche Bewegungen zu erleichtern "Mit dem UltraWalk W60 Plus wollten wir ein Laufband entwickeln, das sich ganz natürlich in den Alltag einfügt, anstatt dass die Nutzer extra Zeit für Sport einplanen müssen", sagte der Mitbegründer von Herr Xue. "Für Menschen, die viele Stunden am Schreibtisch verbringen, ist das Gehen während der Arbeit oder in kurzen Pausen eine einfache Möglichkeit, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. "Gleichzeitig haben wir großen Wert auf Langlebigkeit, geräuscharmen Betrieb und durchdachtes Design gelegt." Langlebigkeit als Kern des Designs Das Herzstück des W60 Plus ist ein bürstenloser Motor mit einer Spitzenleistung von 3,5 HP und einem integrierten Hall-Sensor. Der Sensor ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung, auch bei langsameren Gehgeschwindigkeiten. Das Antriebssystem wird durch ein Konvektionskühlsystem mit zwei Lüftungsöffnungen unterstützt, das bei längerem Betrieb zur Wärmeableitung beiträgt. Das Laufband ist für einen Dauerbetrieb von bis zu drei Stunden ausgelegt. Ergänzt wird das System durch 42-mm-XL-Antriebsrollen von, die darauf ausgelegt sind, die Anlaufbelastung des Antriebssystems zu reduzieren und zu einem reibungslosen Betrieb beizutragen. Der W60 Plus ist für ein maximales Benutzergewicht von 150 kg ausgelegt. Über MERACH MERACH ist Spezialist für intelligente Fitnessgeräte für zu Hause und bietet eine Auswahl an Rudergeräten, Heimtrainern, Laufbändern und Crosstrainern an. Die Marke gehört zu den meistverkauften Marken auf dem Heimfitnessmarkt. Weitere Informationen finden Sie unter merachfit.de . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/merach-stellt-den-ultrawalk-w60-plus-vor--ein-laufband-das-speziell-fur-das-moderne-zuhause-und-das-homeoffice-entwickelt-wurde-302871921.html



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