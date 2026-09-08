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JOHNNIE WALKER BRINGT EINE LIMITIERTE AUFLAGE DER SABRINA CARPENTER BLACK LABEL-FLASCHE AUF DEN MARKT



08.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Das neueste Kapitel der Zusammenarbeit zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter zelebriert mutige Kreativität durch eine neue Sammlerflasche, die von der selbstbewussten, kompromisslosen Ausstrahlung von - Sabrinas Album "Man's Best Friend" - inspiriert ist. LONDON, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, die weltweit führende Scotch-Whisky-[1], präsentiert ein neues, limitiertes Flaschendesign für Johnnie Walker Black Label, das im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit der Marke mit der GRAMMY-preisgekrönten Weltstar-Sängerin Sabrina Carpenter entstanden ist. Das Design, das von ihrem neuen Album : " Man's Best Friend" inspirierte Details aufweist - von einer maßgeschneiderten Farbvariante in "Sabrina-Blau" bis hin zu verspielten Hundepfoten-Motiven -, verbindet den zeitlosen Charakter von Johnnie Walker Black Label mit Sabrinas unverwechselbarem Stil. Die Flasche markiert das neueste Kapitel in der langjährigen Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter, die zwei kulturelle Ikonen zusammenbringt, die durch ihr gemeinsames Bekenntnis zum Fortschritt verbunden sind. Sabrina Carpenter sagte: "Ich liebe es, meinen Fans kleine Überraschungen zu bereiten, und das schien mir eine wirklich coole Möglichkeit zu sein, die Welt von: Man's Best Friend' zum Leben zu erwecken. Ich liebe es, Geschichten jenseits der Musik zu erzählen, daher war es eine tolle Herausforderung, einem so ikonischen Objekt wie der Johnnie Walker Black Label-Flasche meine ganz eigene Note zu verleihen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle die vielen kleinen Details sehen." Die im vergangenen August angekündigte Partnerschaft startete mit einer weltweiten Kampagne, die die Einführung von " : Man's Best Friend" im Laufe desselben Jahres feierte. Die Kampagne, die zeitgleich mit der letzten Etappe von Sabrinas " Short n' Sweet Tour" startete, stellte Fans, die das gesetzliche Mindestalter für den Alkoholkonsum erreicht haben, Sabrinas charakteristische Johnnie-Walker-Kreation vor: den "Go Go Highball". Die Sammlerflasche setzt die Geschichte dieser Zusammenarbeit fort und bietet den Fans eine weitere Möglichkeit zum Feiern, während sie gleichzeitig die Verbindung von Johnnie Walker zur Musik als Plattform für Kreativität, Kultur und Fortschritt unterstreicht. Die limitierte Johnnie Walker Black Label-Flasche "Sabrina Carpenter" wird sowohl in den Größen 70 cl als auch 75 cl (40 % Alkoholgehalt) erhältlich sein, wobei der empfohlene Verkaufspreis dem des Johnnie Walker Black Label entspricht. Es ist ab sofort in Großbritannien erhältlich, bevor es auf weitere Märkte ausgeweitet wird, darunter Mexiko, Indien sowie ausgewählte Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Inhalte von finden Sie unter hier . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: johnniewalker@smarts.agency ¹ IWSR 2024. ÜBER JOHNNIE WALKER:

Johnnie Walker ist die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke* (IWSR 2024) und wird von Menschen in über 160 Ländern geschätzt. Seit den Zeiten des Firmengründers John Walker legen die Whisky-Hersteller größten Wert auf Geschmack und Qualität.

Das heutige Sortiment an preisgekrönten Whiskys umfasst Johnnie Walker Red Label, Black Label, Gold Label Reserve und Blue Label. Insgesamt werden jährlich über 22 Millionen Kisten Johnnie Walker-Whiskys verkauft (IWSR, 2024). Er ist der meistverkaufte Scotch Whisky (IWSR, 2024) und die beliebteste Scotch-Whisky-Marke (Drinks International, 2025).

*Laut IWSR Global Database 2025, Absatzzahlen für 2024 INFORMATIONEN ZU DIAGEO:

Diageo ist ein weltweit führender Anbieter von alkoholischen Getränken mit einem herausragenden Markenportfolio in den Bereichen Spirituosen und Bier. Zu diesen Marken gehören die Whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, J&B und Buchanan's, die Wodkas Smirnoff und Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, " " Tanqueray, " " und Guinness. Diageo ist ein weltweit tätiges Unternehmen, und unsere Produkte werden in fast 180 Ländern weltweit verkauft. Das Unternehmen ist sowohl an der Londoner Börse (DGE) als auch an der New Yorker Börse (DEO) notiert. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Geschäftsergebnisse finden Sie unter, www.diageo.com und . Besuchen Sie die globale Informationsplattform von Diageo zum Thema verantwortungsvoller Alkoholkonsum unter www.DRINKiQ.com , um Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch von Best- -Praktiken zu erhalten.

Das Leben feiern - jeden Tag, überall. ÜBER SABRINA CARPENTER:

Die zweifache GRAMMY-Preisträgerin und weltbekannte Superstar Sabrina Carpenter hat als Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Stilikone Millionen von Menschen begeistert. Mit ihrer Musik hat sie auf der Bühne und im Studio einen Hit nach dem anderen gelandet, zahlreiche Gold- und Multi-Platin-Auszeichnungen erhalten und weltweit vor ausverkauften Häusern aufgetreten. Auf der Leinwand hat sie durch Hauptrollen in Fernseh- und Kinofilmen eine riesige Fangemeinde gewonnen. Sie steht bei Island Records unter Vertrag, wo sie ihr vielgelobtes, mit Gold ausgezeichnetes fünftes Studioalbum "emails i can't send" veröffentlichte, das auf zahlreichen "Best-of-2022"-Listen erschien, darunter bei Rolling Stone und Billboard. Auf dem Album ist ihre Hit-Single "Feather" zu finden, die Platz 1 der Top-40-Radiocharts erreichte und Sabrina damit ihren ersten Nummer-1-Hit bescherte. Ihre ausverkaufte "emails i can't send"-Tour führte sie nach Nordamerika, Europa, Asien und Brasilien, und kürzlich trat sie im Rahmen der "Eras Tour" als Vorgruppe von Taylor Swift in Lateinamerika, Australien und Singapur auf. Im April gab Sabrina ihr Coachella-Debüt und gehörte zu den Künstlern, über die auf dem Festival am meisten gesprochen wurde. Im Vorfeld ihres Coachella-Debüts veröffentlichte sie ihre Single "Espresso", die schnell die Charts erklomm. Bei der Veröffentlichung bezeichnete Pitchfork "Espresso" als "den Spitzenkandidaten für den Sommerhit des Jahres", und die New York Times lobte die Single als den Song, der bereit sei, "sie auf die nächste Stufe zu katapultieren". Seit seiner Veröffentlichung hat "Espresso" Platz 1 der britischen und australischen Single-Charts erreicht, kam in den USA unter die Top 5 und belegte weltweit Platz 1 bei Spotify, wo der Titel bereits im ersten Monat über 200 Millionen Streams verzeichnete. Ihre zweite Single, "Please Please Please", erschien im Juni und schoss direkt an die Spitze der Charts. Der Song erreichte Platz 1 in den globalen und US-Charts von Spotify, Platz 1 bei Apple Music und stieg auf Platz 2 der Billboard Hot 100 ein, bevor er eine Woche später die Spitze eroberte und auch im US-Pop-Radio auf Platz 1 landete. Sabrina gab im Mai ihr Debüt bei "Saturday Night Live" in der Folge " ", dem Saisonfinale, wo sie die Songs "Espresso" und "Feather/Nonsense" vortrug. Im August veröffentlichte sie ihr mit Spannung erwartetes sechstes Studioalbum "Short n' Sweet". Das Album wurde sofort von Kritikern wie der "New York Times", dem "Rolling Stone", "Pitchfork", "Variety" und vielen anderen mit großem Lob bedacht. Das Album stieg auf Platz 1 der Billboard 200 ein und war damit das drittstärkste Debüt der ersten Woche in den USA im Jahr 2024; außerdem war es erst das zweite Album in diesem Jahr, das seine ersten drei Wochen an der Spitze der Charts verbrachte. "Short n' Sweet" führte zudem weltweit die Charts an und erreichte Platz 1 in Großbritannien, Kanada, Australien, Spanien und Frankreich. Mit diesem Album erhielt Sabrina als Erstnominierte beeindruckende sechs GRAMMY-Nominierungen. "Short n' Sweet" wurde mit dem GRAMMY Award für das beste Pop-Vocal-Album ausgezeichnet, und Sabrina gewann zudem den GRAMMY Award in der Kategorie "Beste Pop-Solo-Darbietung" für die Lead-Single des Albums, "Espresso". Bei den 67. GRAMMY Awards gab sie ihr Debüt mit einer mitreißenden Darbietung von "Espresso/Please Please Please". Im vergangenen Herbst beendete Sabrina den 33 Termine umfassenden nordamerikanischen Teil ihrer grandiosen, ausverkauften "Short n' Sweet"-Tour und hat kürzlich auch den ausverkauften europäischen Teil abgeschlossen. Im Laufe dieses Jahres wird Sabrina für eine zweite Nordamerika-Tournee zurückkehren, die sechs Konzerte in der Crypto.com Arena in Los Angeles und fünf Konzerte im Madison Square Garden in New York umfasst. [1] Quelle: IWSR 2024. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/johnnie-walker-bringt-eine-limitierte-auflage-der-sabrina-carpenter-black-label-flasche-auf-den-markt-302872027.html



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