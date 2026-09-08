Taiwan Semiconductor: Mega-Investitionen in Europa, USA & Asien!

Aktie mit China-Risiko!

Breakout-Setup bei Taiwan Semiconductor! 2-Nanometer-Chips in der Pipeline! KI-Boom ohne Ende?

Taiwan Semiconductor (TSM) - US8740391003

Rückblick: Nach dem Anstieg von rund 320 USD Ende März bis auf knapp 480 USD Anfang Juli korrigierte Taiwan Semiconductor deutlich und stabilisierte sich seit August im Bereich zwischen etwa 410 und 430 USD. Der 20er-EMA und der 50er-EMA haben sich nach der Korrektur wieder angenähert und verlaufen inzwischen weitgehend seitwärts, wobei der Kurs zuletzt beide gleitenden Durchschnitte mehrfach getestet und verteidigt hat. Eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends ist trotz der gegenwärtigen Konsoldierung noch möglich.



Taiwan-Semiconductor-Aktie: Chart vom 07.09.2026, Kürzel: TSM Kurs: 428.91 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Setup der Taiwan-Semiconductor-Aktie ist ein Breakout-Ansatz aus der mehrwöchigen Konsolidierung, wobei die Widerstandszone um 430.75 USD als entscheidende Hürde fungiert. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Seitwärtsphase nach oben auflösen und könnte zunächst einen Anlauf auf das Julihoch um 450 USD ermöglichen, bevor das im Chart eingezeichnete Kursziel bei etwa 480 USD in den Fokus rückt. Besonders überzeugend wäre das Signal, wenn der Ausbruch mit einem Anziehen des Handelsvolumens erfolgt .

Mögliches bärisches Szenario

Das Risiko für die Breakout-Idee besteht darin, dass der Kurs an 430.75 USD scheitert und anschließend unter die Unterstützungszone um 420 USD sowie den 20er- und 50er-EMA zurückfällt. Ein Bruch des Bereichs um 415 bis 410 USD würde das kurzfristig konstruktive Setup bei Taiwan Semiconductor deutlich beschädigen und könnte eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 400 USD oder darunter auslösen. Ein möglicher Stop Loss für Trader bietet sich daher knapp unterhalb von 415 USD an, während ein nachhaltiger Schlusskurs unter 410 USD als deutlich stärkeres Warnsignal für die gesamte Ausbruchsformation zu werten wäre. Turbulenzen mit dem großen Nachbarn auf dem Festland könnten als Auslöser solcher Abverkäufe fungieren.

Meinung

Taiwan Semiconductor - oft abgekürzt als TSMC - erwartet für 2026 inzwischen ein Umsatzwachstum von etwas mehr als 40 Prozent, nachdem im zweiten Quartal ein Umsatz von 40.2 Milliarden USD erzielt wurde. Besonders die Nachfrage nach KI-Chips bleibt über mehrere Jahre hinweg sehr hoch. Gleichzeitig läuft der Hochlauf der 2-Nanometer-Produktion an, während TSMC seine Fertigungskapazitäten massiv ausbaut. Für Arizona wurden zusätzliche 100 Milliarden USD angekündigt, wodurch sich die geplanten Investitionen dort auf insgesamt 265 Milliarden USD erhöhen. Vorgesehen sind vier weitere Fertigungsanlagen für 2-Nanometer-Chips und fortschrittlichere Technologien sowie Anlagen für die moderne Chip-Verpackung. Insgesamt soll der US-Standort auf zehn Fabs, zwei Packaging-Anlagen und ein Forschungszentrum wachsen. Auch außerhalb der USA wird kräftig investiert: In Taiwan sollen in den kommenden Jahren 13 Anlagen für modernste Fertigung und Packaging entstehen. Zudem baut der Chiphersteller seine internationale Präsenz in Japan und Europa aus. Besonders bemerkenswert ist, dass der erwartete Bedarf an Fertigungsmaschinen inzwischen beim 1.9-Fachen der Ende 2025 erwarteten Menge liegt - ein deutlicher Hinweis auf die beschleunigte Kapazitätserweiterung. Treiber ist vor allem der KI-Boom, der neben klassischen KI-Beschleunigern zunehmend auch leistungsfähige CPUs für sogenannte KI-Agenten erfordert. TSMC profitiert dabei von seiner breiten Kundenbasis, zu der praktisch alle wichtigen Entwickler moderner CPU- und KI-Chips gehören.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2225 Milliarden USD

Meine Meinung zu Taiwan Semiconductor ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/tsmc-aktie-265-milliarden-dollar-fuer-arizona/

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2026

Autor: Thomas Canali

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