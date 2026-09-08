Die Präsentation in Berlin verbindet die tragbare Massagetechnologie von SKG mit Regeneration, Trainingsunterstützung und proaktiver Gesundheitsüberwachung

BERLIN, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKG Health präsentiert auf der IFA 2026 ein erweitertes Portfolio tragbarer Gesundheitsprodukte und unterstreicht damit seinen Wandel vom Bereich der tragbaren Massagegeräte hin zu den Bereichen Regeneration, Trainingsunterstützung und proaktive Gesundheitsüberwachung. Internationale Medienvertreter sowie Besucher aus Deutschland und ganz Europa lernen die Produkte von SKG anhand von praktischen Vorführungen und interaktiven Ausstellungen kennen.

In Halle 12, Stand 127 steht das "G7 Pro-Fold" im Mittelpunkt der Präsentation - ein faltbares, tragbares Nackenmassagegerät, das mit der von SKG entwickelten "Intermediate Frequency Pulse Technology" betrieben wird. Gestützt auf 19 Jahre Forschung und mehr als 2.000 Patente weltweit ermöglicht die "Mini Integrated Technology" von SKG die Integration der Mittelfrequenz-Impulstechnologie in kleinere, leichtere Geräte und stellt damit das sperrige, an den Heimgebrauch gebundene Design herkömmlicher Massagegeräte in Frage. Das Ergebnis ist ein leichteres, zusammenklappbares Gerät, das jederzeit und überall Massagen ermöglicht.

Das G7 Pro-Fold belegte während des Prime Day im Juni 2026 Platz 1 der Bestsellerliste für Massagegeräte bei Amazon Deutschland, während das PS700 laut Daten von SKG in den nachfolgenden Ranglisten weiterhin zu den Top 10 dieser Kategorie gehört.

Zum umfassenden IFA-Sortiment gehören das mechanische Nackenmassagegerät PS700, die abgewinkelte Massagepistole ES300 und der Bauchtrainingsgürtel QS700. Zusammen ergänzen diese Produkte das Portfolio von SKG in den Bereichen Entspannung im Alltag, Muskelregeneration und Trainingsunterstützung.

SKG stellt außerdem VitaPilot vor, eine Uhr zur Gesundheitsüberwachung, die auf der Grundlage ausgewählter, erfasster Messwerte Warnmeldungen zum Wohlbefinden ausgibt und Nutzern hilft, über Veränderungen ihrer täglichen Gesundheitsdaten auf dem Laufenden zu bleiben. Das Produkt spiegelt den Schritt von SKG weg von der sitzungsbasierten Massage zur Linderung hin zu einem kontinuierlicheren Gesundheitsmanagement wider.

Gemeinsam spiegeln diese Produkte die allgemeine Entwicklung von SKG wider: von einem Unternehmen, das für tragbare Massagegeräte bekannt war, hin zu einer Marke für tragbare Gesundheitstechnologie, die vernetzte Lösungen für Entspannung, Regeneration, Trainingsunterstützung und das tägliche Gesundheitsmanagement entwickelt.

Über SKG Health

SKG Health wurde 2007 gegründet und hat seinen Namen von den Werten "Smart, Kind and Global". Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Gesundheitstechnologie mit Schwerpunkt auf tragbaren Geräten für Massagen, Regeneration nach dem Sport und allgemeines Wohlbefinden im Alltag. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Frost & Sullivan hat SKG im weltweiten Umsatz mit intelligenten Massagegeräten für den Zeitraum von 2022 bis 2024 auf Platz eins eingestuft.

Verfügbarkeit: Amazon Deutschland (Code: IFA202610) | SKG Deutschland (Code: IFA10) | SKG Global (Code: SKGIFA2026)

Medienkontakt

SKG Health Technologies Co., Ltd

Dalen Hsiao, Marketingleiter

Dalen@skg.com

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